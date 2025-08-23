Osigurano 112,5 miliona KM za uvođenje biometrije i skenera u izborni proces BiH

U skladu sa Odlukom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, od 17. jula ove godine, od jučer su operativna sredstva od 112.500.000 KM za potrebe realizacije višegodišnjeg projekta uvođenja specifičnih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini.

Iz CIK-a BiH podsjećaju da je Centralna izborna komisija na sjednici održanoj 28. februara ove godine usvojila Završni izvještaj provedenih pilot projekata uvođenja novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini i Studiju izvodljivosti za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom Parlamenarne skupštine BiH je na 27. sjednici održanoj 15. aprila 2025. godine usvojio navedene dokumente.

Primjena tehnologije biometrijske verifikacije birača i skeniranja glasačkih listića u cijeloj Bosni i Hercegovini je složen proces u više faza i prema usvojenoj Studiji izvodljivosti vremenski rok za osiguranje finansijskih sredstava je bio april 2025. godine, kako bi se osigurala nesmetana implementacija.

Proces uvođenja specifičnih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini podrazumijeva višegodišnji projekat kapitalnog ulaganja i digitalizacije izbornog procesa u periodu 2025.-2028. godina, u skladu sa dinamikom utvrđenom Okvirnim operativnim planom kojeg je usvojila Centralna izborna komisija BiH.

Za potrebe realizacije navedenog projekta u 2025. godini planirana je javna nabavka uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i optičkih skenera za automatsko prebrojavanje glasački listića, kao i javna nabavka softverskih licenci za uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i softverskih licenci za optičke skenere za automatsko prebrojavanje glasačkih listića. Planiran je i razvoj sistema za upravljanje identitetom i izborima.

U 2026. godini planirano je osiguranje skladišta i prostora za konfiguracije uređaja, javna nabavka papira i štampanje glasačkih listića, zapošljavanje osoblja koje će raditi na relaizaciji projekta i provedbi izbora, edukacije i treninzi osoblja, edukacije birača, uspostava data centra hostinga (praćenje aktivnosti na terenu, call centar i pružanje prostora na serverima za pohranu i dostupnost web stranica ili aplikacija na internetu) kao i drugi poslovi potrebni za realizaciju projekta utvrđeni posebnim odlukama Centralne izborne komisije BiH.

Za neke javne nabavke zakonska obaveza je raspisivanje međunarodnog tendera, za čiju realizaciju je potrebno do tri mjeseca u idealnim uslovima, međutim eventualno ulaganje žalbi može značajno utjecati na dužinu postupka. Zato je pred Centralnom izbornom komisijom BiH vrlo izazovan period.

Iako je novac za realizaciju projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces osiguran sa višemjesečnim zakašnjenjem u odnosu na rokove planirane u Studiji izvodljivosti, Centralna izborna komisija BiH će iskoristiti svoje znanje, iskustvo i sve kapacitete da uspješno implementira projekat.

O svim narednim aktivnostima Centralna izborna komisija BiH će blagovremeno informirati javnost, saopćeno je iz Ureda za informiranje CIK-a.