Rast izvoza i uvoza

Izvoz iz Bosne i Hercegovine u periodu januar–juli ove godine iznosio je devet milijardi i 899 miliona KM, što predstavlja rast od 5,7 posto u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, uvoz je dostigao 17 milijardi i 354 miliona KM, što je više za 4,4 posto, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 57 posto, dok je vanjskotrgovinski deficit BiH u prvih sedam mjeseci 2025. godine iznosio sedam milijardi i 455 miliona KM.

U trgovini s članicama CEFTA sporazuma, izvoz je dostigao milijardu i 683 miliona KM, što je povećanje od 12,6 posto, dok je uvoz iznosio dvije milijarde i 124 miliona KM, više za 11,3 posto u odnosu na lani. Pokrivenost uvoza izvozom u ovom segmentu iznosila je 79,2 posto.

Najveći obim razmjene i dalje je ostvaren s Evropskom unijom. U prvih sedam mjeseci izvoz u zemlje EU iznosio je sedam milijardi i 305 miliona KM, što je za pet posto više nego u istom periodu prošle godine. Uvoz je iznosio 10 milijardi i 120 miliona KM, što predstavlja rast od 1,8 posto. Pokrivenost uvoza izvozom u trgovini s EU bila je 72,2 posto.