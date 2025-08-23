OGUS ” 2025: Održan koncert sazlijske muzike “Jusuf Brkić trio”

U okviru manifestacije OGUS sinoć je na Ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku održan koncert sazlijske muzike “Jusuf Brkić trio”, a u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod Srebrenik.

Trio je predstavio novi, savremeni pristup sazlijskoj muzici koja je inače tradicionalno solistička forma, a ovaj trio je ovu muziku predstavio u novom svjetlu – dajući joj širu dimenziju i dublju emocionalnu i ritmičku povezanost sa publikom.

Na koncertu su se izvodile autentične obrade sevdalinki – kako manje poznatih, tako i onih koje su gotovo otrgnute od zaborava, čime je trio dodatno doprinio očuvanju i reinterpretaciji ovog muzičkog nasljeđa.

Manifestacija OGUS odvija se pod pokroviteljstvom Gradske uprave i Gradonačelnika Adnan Bjelića, a tehnički realizator programa je Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.