Ponedjeljak, 22 Septembra, 2025
Servisne informacije: Sutra prekidi u snabdijevanju električnom energijom

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika evidentirano je 1 krivično djelo nasilja u porodici, dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena materijalna šteta, bez povrijeđenih lica, zabilježeno je i 1 naarušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 102 pregleda, 2 terenske intervencije i 2 kućne posjete, a 6 pacijenata je, nakon ukazane pomoći, prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 3 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla rođeno je jedanaest beba, četiri djevojčica i sedam dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.
Sutra (utorak, 23.septembra), zbog radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika u naseljima:
Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Jošak, Dežići i Špionica Polja u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.
VODOVOD – vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas očekujemo sunčano i toplo vrijeme u Srebreniku, s temperaturama koje će tokom dana porasti do 31°C. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 5,4 m/s. Padavine nisu predviđene, tako da će dan biti suh. Preporučuje se lagana i prozračna odjeća, sunčane naočale i kapa za zaštitu od sunca. Nemamo aktivnih upozorenja za ovaj dan. 7 dana: U narednih 7 dana vrijeme će biti promjenljivo, s početkom suhog i toplog vremena koje će postepeno prelaziti u hladnije i kišovitije uslove. Najbolji dan za izlet je utorak, 23. septembra, jer će biti sunčano i toplo, s temperaturom do 28°C i bez padavina. Od subote, 27. septembra, očekuju se česti pljuskovi i niže temperature, pa preporučujemo planiranje aktivnosti ranije u sedmici. Nema aktivnih upozorenja za ovaj period. 15 dana: Dugoročna prognoza za narednih 15 dana ukazuje na nastavak varijabilnog vremena, s čestim periodima kiše i umjerenim temperaturama u rasponu 19-25°C. Najpovoljniji period za putovanje bi bio početak oktobra, posebno petak, 3. oktobra, kada su padavine manje vjerovatne (35%) i temperature ugodne. Međutim, budite spremni na povremene pljuskove tokom cijelog perioda. Nema aktivnih upozorenja za ovaj period.
Pratite aktuelnu vremensku prognozu na vremenska prognoza za Srebrenik

