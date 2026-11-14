Određen pritvor za petoricu zeničkih bolničara

Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Zenici sinoć je, postupajući po zahtjevu Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, odredio pritvor do 30 dana za svih petero uhapšenih tehničara Odjela psihijatrije Kantonalne bolnice u Zenici, za koje je pritvor zatražen zbog “nasilničkog ponašanja” prema 24-godišnjem pacijentu tog odjela.

Optuženi su, nakon odluke o pritvoru, pred ponoć i prebačeni iz policijskih prostorija za zadržavanje u Odjeljenje za pritvor Kazneno-popravnog zavoda Zenica.

Pritvor je određen za B.M.(35), H.V. (34), K.L. (24), S.S. (37) i M.D. (36), svi tehničari zaposlenici KB Zenica.

Pacijent nad kojim je, prema navodima Tužilaštva ZDK, počinjeno nasilničko ponašanje rodom je iz Bugojna, a incident se dogodilo u četvrtak, 5. novembra ove godine u noćnim satima na tom odjelu zeničke bolnice.

Podsjećamo da se tim povodom oglasio i menadžment bolnice u saopštenju za javnost koje prenosimo u cjelosti:

“Povodom nedavnog incidenta koji se dogodio na Odjelu psihijatrije, Menadžment Kantonalne bolnice Zenica želi obavijestiti javnost da su poduzete sve neophodne zakonske i institucionalne mjere kako bi se utvrdile sve činjenice.

Odmah po saznanju za sumnjive okolnosti i nakon internog pregleda dešavanja, Menadžment KBZ-a je po hitnom postupku i u skladu sa važećim procedurama samoinicijativno obavijestio nadležne policijske službe i istražne organe o ovom događaju, te predao sve raspoložive dokaze, uključujući i snimke nadzornih kamera.

Naša reakcija vođena je isključivo ciljem zaštite prava, sigurnosti i dostojanstva naših pacijenata, a u skladu sa odredbama Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, kao i u cilju zaštite javnog interesa.

Kantonalna bolnica Zenica ima nultu toleranciju na bilo kakav oblik nasilja, neprofesionalnog ponašanja ili narušavanja medicinske etike. Oštro osuđujemo svaki postupak koji ugrožava povjerenje građana u našu ustanovu. Pružamo maksimalnu i punu saradnju istražnim organima kako bi odgovorni pojedinci bili adekvatno sankcionisani.

Zdravlje i sigurnost pacijenata ostaju naš apsolutni prioritet, te ćemo nastaviti preduzimati sve potrebne korake da zaštitimo one koji su nam povjereni na liječenje”, naveli su u saopštenju.