Imunizacija protiv gripe u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje naredne sedmice

Zbog velikog interesa javnosti za početak imunizacije protiv gripe, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine obavijestio je javnost da je, u okviru svojih nadležnosti i redovnih aktivnosti na zaštiti zdravlja stanovništva, uspješno proveo postupak javne nabavke i zaključio ugovore za nabavku ukupno 7.000 doza vakcina protiv gripe za sezonu 2026./2027.

Vakcine koje nabavlja Zavod su prvenstveno namijenjene imunizaciji zdravstvenih radnika, dok će dio raspoloživih doza biti usmjeren i drugim preporučenim grupama stanovništva. Pored količina koje nabavlja Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, veće količine vakcina protiv gripe osiguravaju i kantonalni zavodi za javno zdravstvo. Ukupne količine vakcina protiv gripe koje se distribuiraju u Federaciji BiH iznose između 30.000 i 40.000 doza.

Regulatorna procedura i distribucija

Vakcine protiv gripe za sezonu 2026./2027. dopremljene su u Bosnu i Hercegovinu, a propisana kontrola kvaliteta prve uvezene serije lijeka, koju provodi Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBiH), je završena.

„Nakon okončanja kontrole kvaliteta prve uvezene serije vakcina, slijede aktivnosti primopredaje i zaprimanja vakcina u centralnom skladištu Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, a potom i njihova distribucija prema deset kantonalnih zavoda za javno zdravstvo. Navedeni postupci predstavljaju važne korake u osiguravanju pravovremene i odgovarajuće distribucije vakcina. Naš cilj je da se imunizacija započne u najkraćem mogućem roku te se početak vakcinacije očekuje već naredne sedmice, uz dosljedno poštivanje svih propisanih procedura koje se odnose na kvalitet i sigurnost vakcina“, ističe Šejla Čolaković, magistra farmacije i viši stručni saradnik na poslovima imunizacije u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Šta je gripa i kako se prenosi?

Gripa je zarazna bolest uzrokovana virusom gripe (tipovi A i B uzrokuju sezonsku gripu). Gripa se razlikuje od ostalih respiratornih bolesti, npr. prehlade, po naglom početku i razvoju simptoma bolesti. Karakteriše je visoka temperatura (38 stepeni i viša), glavobolja, opća malaksalost, curenje iz nosa, grlobolja i kašalj.

Gripa se prenosi kapljično i to kašljanjem, kihanjem i govorom. Zatvoreni prostori posebno su pogodni za širenje gripe. Gripa se može prenijeti i kontaktom nečistim rukama i preko predmeta. U periodu sezone gripe preporučuje se više lične, posebno respiratorne higijene i higijene prostora u kojem se boravi.

Sve dobne grupe mogu biti zahvaćene, ali ozbiljne bolesti, komplikacije i smrtni ishodi od gripe češći su među starijim od 65 godina i hroničnim bolesnicima bez obzira na životnu dob.

Imunizacija kao najbolji način zaštite od gripe

Imunizacija je najbolji način zaštite od gripe.

„Imunizacija je dokazano najbolji, najsigurniji i najučinkovitiji način zaštite od gripe i njezinih potencijalno teških komplikacija. Cijepljenje se preporučuje osobama s povećanim rizikom od zaraze, zdravstvenim djelatnicima, starijim sugrađanima, kao i svim kroničnim bolesnicima bez obzira na životnu dob. Pozivamo građane da brigu o vlastitom zdravlju postave kao prioritet i cijepe se na vrijeme, idealno prije početka široke cirkulacije virusa, kako bi se na vrijeme stekla potrebna zaštita. Brinući se o sebi, aktivno štitimo i zdravlje cijele naše zajednice“, rekao je doc. dr. sc. prim. Siniša Skočibušić, dr. med., ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Za više informacija o ovogodišnjoj besplatnoj imunizaciji protiv gripe obratite se svom domu zdravlja, nadležnom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo ili ambulantama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.