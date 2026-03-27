Padavine prouzrokovale probleme u USK: Obustavljena nastava, Cazin bez struje, u Bihaću 30 centimetara snijega

Snijeg je uzrokovao probleme u Unsko-sanskom kantonu. Cazin je bez električne energije a u Bihaću je 30 centimetara snijega. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, Denis Osmankić, uputio je obavijest roditeljima, učenicima i zaposlenima u školskim ustanovama na području kantona o obustavi nastave.

Kako je navedeno, odluka je donesena zbog otežanih vremenskih uslova i problema s napajanjem električnom energijom.

– Zbog nastale situacije u vezi sa nestankom struje i obilnim snježnim padavinama, obustavlja se nastava u osnovnim školama dok se ne stvore uslovi za rad – navodi se u obavijesti Ministarstva.

Nadležni su poručili da će javnost biti blagovremeno informisana o nastavku odvijanja nastave, nakon što se stabilizuje stanje na terenu i osiguraju osnovni uslovi za rad u školama, piše RTV USK.ba

Cazin bez struje

Kako je objavljeno na društvenim mrežama Cazin je ostao bez električne energije nakon ispada dalekovoda 110 kV. Ekipe su na terenu i rade na otklanjanju kvara te se očekuje stabilizacija snabdijevanja.

U Bihaću 30 centimetara snijega

Kako je saopćeno iz Komunalnog preduzeća Komrad intenzivnije snježne padavine započele su sinoć u kasnim večernjim satima, a u pojedinim dijelovima grada visina snježnog pokrivača dostigla je i do 30 cm.

– Zimska služba JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać od sinoć je neprekidno na terenu i kontinuirano radi na održavanju prohodnosti ulica i pješačkih komunikacija u svojoj zoni nadležnosti, odnosno u urbanom području grada. Već u ranim jutarnjim satima očišćene su i prohodne glavne gradske saobraćajnice, prilazi javnim ustanovama i najfrekventnije pješačke zone. Saobraćaj se trenutno odvija bez zastoja, ali otežano. Odvoz komunalnog otpada odvija se prema redovnoj planiranoj dinamici, uz izuzetke u pogledu ulaska vozila za odvoz otpada u rizične i teško pristupačne prilaze – naveli su.

Dodaju da zbog težine snježnog pokrivača evidentiran je i veći broj kvarova na javnoj infrastrukturi.

Iz ovog preduzeća zamolili su građane za dodatni oprez te da izbjegavaju kretanje i zadržavanje ispod stabala, kao i u neposrednoj blizini elektroenergetske mreže.