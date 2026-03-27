TK pod upozorenjem zbog obilnih padavina

U Tuzlanskom kantonu danas je aktívno upozorenje zbog obilnih padavina koje traje od 27. Marta 23:00 do 28. Marta 22:59, s očekivanom akumulacijom od 15 do 30 litara po kvadratnom metru. Tokom cijelog dana će biti oblačno s trajnim kišom ili pljuskovima, posebno intenzivnijim u jutarnjim i večernjim satima. Temperature će ostati niske, od 1 do 3 stepena u većini općina, dok će u Gradačcu biti nešto toplije, od 5 do 8 stepeni. Vjetar će biti umjeren, sjeveroistočnog smjera.

Narednih sedam dana u TK očekuje se postepeno smanjenje padavina, ali uz nastavak hladnog i vlažnog vremena. U subotu i nedjelju (28. i 29. Marta) kiša će biti obilna, s mogućnošću lokalnih poplava. Od ponedjeljka (30. Marta) padavine će postati povremene i manje intenzivne, no oblačno vrijeme će prevladavati. Temperature će se polako dizati, s dnevnim maksimumima od 0 do 2 stepena na početku sedmice do 3 do 4 stepena pred vikend. Noći će ostati hladne, s mogućim mrazom u planinskim predjelima.

U narednih petnaest dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se postepeni prelazak ka stabilnijem i toplijem vremenu. Prva sedmica (do 4. Aprila) biće karakteristična po čestim, ali slabijim padavinama i niskim temperaturama. U drugoj sedmici (od 5. do 10. Aprila) padavine će biti rijetke i uglavnom u obliku kratkih pljuskova, s povećanjem sunčanih intervala. Dnevne temperature će se postepeno povišavati do 4 do 5 stepeni, dok će noćne ostati iznad nule, izuzev u Kladnju i sličnim visijama gdje su još uvijek mogući blagi mrazevi. TK je i dalje pod upozorenjem za vremenske prilike.

Početak upozorenja: 27. Mart 2026. 23:00

Kraj upozorenja: 28. Mart 2026. 22:59

Akumulirana količina padavina 15-30 litara po metru kvadratnom.

Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.