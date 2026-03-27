Za projekte vodosnabdijevanja u Srebreniku i Lukavcu skoro 190.000 KM

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović potpisao je danas sa gradonačelnicima Srebrenika i Lukavca, Adnanom Bijelićem i Edinom Delićem, ugovore o prijenosu ukupno 189.895,33 KM za realizaciju projekata u oblasti vodosnabdijevanja u ove dvije lokalne zajednice.

Riječ je o sredstvima osiguranim kroz Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede, kojim Ministarstvo nastavlja pružati kontinuiranu podršku lokalnim zajednicama s ciljem unapređenja komunalne infrastrukture i osiguranja kvalitetnijeg i stabilnijeg vodosnabdijevanja stanovništva.

Za Grad Lukavac osigurano je 89.895,33 KM za realizaciju projekta izgradnje rezervoara Berkovica zapremine 100 kubnih metara. U mjesnoj zajednici Berkovica snabdijevanje vodom trenutno se vrši iz postojećeg rezervoara koji više ne zadovoljava potrebe stanovništva, posebno imajući u vidu povećanje broja korisnika. Novi rezervoar, koji će biti izgrađen uz postojeći, omogućit će urednije i pouzdanije vodosnabdijevanje za oko 727 stanovnika ove mjesne zajednice.

Gradu Srebreniku odobreno je 100.000 KM za realizaciju prve faze projekta distributivne mreže za naselja Tinja Gornja, Tinja Donja, Previle i Potpeć. Stanovnici ovih naselja trenutno se snabdijevaju vodom iz bunara čiji kapacitet više ne može odgovoriti potrebama stanovništva. Izgradnjom distributivnog cjevovoda do novog rezervoara bit će stvoreni uslovi za kvalitetnije i dugoročnije rješavanje pitanja vodosnabdijevanja za oko 6.000 stanovnika.

„Pitanje urednog i sigurnog vodosnabdijevanja nije samo infrastrukturno, nego i životno pitanje za svaku lokalnu zajednicu. Zato nam je važno da kroz sredstva vodnih naknada podržimo projekte koji rješavaju konkretne potrebe građana. Projekti u Srebreniku i Lukavcu donijet će bolje uslove za hiljade stanovnika i potvrđuju našu opredijeljenost da ravnomjerno ulažemo u razvoj svih dijelova Tuzlanskog kantona“, rekao je nakon potpisivanja ministar Ahmetović.

Današnjim potpisivanjem ugovora još jednom je potvrđeno opredjeljenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona da kroz konkretne infrastrukturne projekte doprinosi poboljšanju uslova života građana i ravnomjernom razvoju lokalnih zajednica širom Tuzlanskog kantona, saopšteno je iz ovog ministarstva.