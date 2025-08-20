Srijeda, 20 Augusta, 2025
Pjevač Amar Jašarspahić Gile povrijeđen u saobraćajnoj nesreći kod Srebrenika

Bh. pjevač Amar Jašarspahić Gile bio je jedan od učesnika teške saobraćajne nesreće koja se dogodila oko 12:30 sati na dijelu magistralnog puta Tuzla-Srebrenik u mjestu Previle.

Iz diskoteke Galaxis u Srebreniku gdje je trebao večeras nastupiti su se oglasili navodeći da je njegov koncert otkazan.”Razlog otkazivanja je saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao naš izvođač. Na svu sreću van je životne opasnosti, ali zbog nastalih povreda nije u mogućnosti da nastupi”, poručili su na Instagram profilu diskoteke.

Zahvalili su se za razumijevanje posjetilaca i poželjeli Giletu brz oporavak. Pjevač se još uvijek nije oglasio.

Podsjetimo, glasnogovornica Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić za Klix.ba je potvrdila da se saobraćajna nesreća dogodila oko 12:30 sati, naglasivši da su učestvovala dva automobila.

IZVOR:KLIX.BA

