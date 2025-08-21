Servisne informacije: Vatrogasci gasili četiri požara niskog rastinja

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđene 3 osobe.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 74 pregleda, 4 terenske intervencije, 6 pacijenta je prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 9 intervencija, 5 tehničkih intervencije na dostavi vode i 4 intervencije na gašenju požara niskog rastinja: 2 u Rapatnici, Gornjem Srebreniku i Seoni.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, tri djevojčice i tri dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Srebrenika.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekujemo izrazito toplo vrijeme sa temperaturama do 34 stepeni tokom poslijepodnevnih sati. U toku dana će vjetar biti umjeren sa udarima do 9.9 m/s. Večeras nakon 21:00 počinju pljuskovi koji će trajati do jutra, sa najjačim padavinama između 22:00 i 23:00. Obucite laganu, prozračnu odjeću i obavezno ponesite kišobran za večernje sate. Aktivno je upozorenje za visoke temperature od 10:00 do 15:00 i upozorenje za pljuskeve i grmljavinu koje počinje u 22:00.

CZ – Još nije sanirano klizište širih razmjera u mjestu Orlova klisura,na koju CZ Grada Srebrenika već tri mjeseca upozorava.Federalni vodni inspektor je svojim aktom broj:14-21-4-02731/2025-1405-2-P od:26.05.2025 godine izdao nalog Federalnoj Agenci za vodno područje rijeke Save za hitno preduzimanje mjera za uklanjanje materijala iz korita rijeke Tinje kako bi se obezbjedilo nesmetano procanje vode vodotokom,sa naznakom ODMAH po prijemu naloga.