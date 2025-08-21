Servisne informacije: Vatrogasci gasili četiri požara niskog rastinja

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđene 3 osobe.
HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 74 pregleda, 4 terenske intervencije, 6 pacijenta je prevezeno u UKC Tuzla.
VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 9 intervencija, 5 tehničkih intervencije na dostavi vode i 4 intervencije na gašenju požara niskog rastinja: 2 u Rapatnici, Gornjem Srebreniku i Seoni.
PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, tri djevojčice i tri dječaka.
ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Srebrenika.
VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.
Danas u Srebreniku očekujemo izrazito toplo vrijeme sa temperaturama do 34 stepeni tokom poslijepodnevnih sati. U toku dana će vjetar biti umjeren sa udarima do 9.9 m/s. Večeras nakon 21:00 počinju pljuskovi koji će trajati do jutra, sa najjačim padavinama između 22:00 i 23:00. Obucite laganu, prozračnu odjeću i obavezno ponesite kišobran za večernje sate. Aktivno je upozorenje za visoke temperature od 10:00 do 15:00 i upozorenje za pljuskeve i grmljavinu koje počinje u 22:00.
CZ – Još nije sanirano klizište širih razmjera u mjestu Orlova klisura,na koju CZ Grada Srebrenika već tri mjeseca upozorava.Federalni vodni inspektor je svojim aktom broj:14-21-4-02731/2025-1405-2-P od:26.05.2025 godine izdao nalog Federalnoj Agenci za vodno područje rijeke Save za hitno preduzimanje mjera za uklanjanje materijala iz korita rijeke Tinje kako bi se obezbjedilo nesmetano procanje vode vodotokom,sa naznakom ODMAH po prijemu naloga.