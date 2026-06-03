Nova pravila na ulazu u Hrvatsku

Od 1. juna 2026. godine započela je puna primjena novih evropskih pravila za RH te je postalo obavezno podnošenje ulaznih skraćenih deklaracija (USD) za robu koja se cestovnim ili željezničkim prevozom unosi u carinsko područje Evropske unije preko carinskih ureda prvog ulaska u Hrvatskoj.

Obaveza podnošenja USD-a prvenstveno je na prevozniku, ali deklaraciju mogu podnijeti i njegov zastupnik, primalac robe ili druga ovlaštena osoba. Za podnošenje USD-a prevoznik, deklarant i zastupnik moraju imati aktivan EORI broj registrovan u Evropskoj uniji.

Rokovi za podnošenje USD-a su: cestovni prevoz najmanje 1 sat prije dolaska robe na carinski ured prvog ulaska, željeznički prevoz – 1 sat prije dolaska ako putovanje od posljednje stanice u trećoj zemlji traje manje od 2 sata, odnosno 2 sata prije dolaska u svim ostalim slučajevima.

Nepravovremeno podnošenje USD-a može uzrokovati kašnjenja i zastoje u daljim carinskim postupcima.

Lični prtljag

Od obaveze podnošenja USD-a izuzeta je roba u ličnom prtljagu putnika. Ličnim prtljagom smatraju se lične stvari potrebne za putovanje te roba nekomercijalnog karaktera namijenjena ličnoj upotrebi.

Pri ulasku iz trećih zemalja oslobađanje od carine, PDV-a i akciza ostvaruje se za robu nekomercijalnog karaktera do: 430 eura u avio i pomorskom saobraćaju, 300 eura u cestovnom, željezničkom i ostalim oblicima saobraćaja, 150 eura za putnike mlađe od 15 godina.

Za akcizne proizvode dodatno važe količinska oslobađanja. U cestovnom i željezničkom saobraćaju dopušten je unos:

40 cigareta ili odgovarajuće količine drugih duhanskih proizvoda, 1 litra žestokog alkoholnog pića (iznad 22 % alkohola) ili 2 litre pića do 22 % alkohola, 4 litre vina, 16 litara piva.

Oslobađanja za duhanske i alkoholne proizvode ne primjenjuju se na osobe mlađe od 17 godina.

Važno je napomenuti da se roba prevožena u teretnom prostoru vozila namijenjenih prevozu robe (npr. građevinski materijal, namještaj, kućanski aparati, rezervni dijelovi i slično) ne smatra ličnim prtljagom te podliježe redovnom carinskom postupku.

Unos hrane životinjskog porijekla

Za putnike koji dolaze iz većine trećih zemalja (npr. BiH, Srbija, Crna Gora i Kosovo) važe posebna ograničenja.

Unos mesa, mlijeka i proizvoda od mesa i mlijeka nije dopušten. Međutim, može se unijeti do 20 kg ribe i proizvoda ribarstva po osobi, do 2 kg meda, jaja i drugih proizvoda životinjskog porijekla, do 2 kg hrane za dojenčad, medicinske hrane i posebne hrane za kućne ljubimce.

Hljeb, keksi, čokolada, tjestenina, dodaci ishrani i slični proizvodi koji ispunjavaju propisane uslove mogu se unositi bez posebnih količinskih ograničenja za ličnu upotrebu.

Proizvodi koji prelaze dopuštene količine podliježu veterinarskom pregledu i moraju biti praćeni odgovarajućom dokumentacijom. Neprijavljeni ili nedopušteni proizvodi životinjskog porijekla se oduzimaju i uništavaju, a putnik može biti novčano kažnjen.

RTVTK