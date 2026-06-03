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Nova pravila na ulazu u Hrvatsku

By admin
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Od 1. juna 2026. godine započela je puna primjena novih evropskih pravila za RH te je postalo obavezno podnošenje ulaznih skraćenih deklaracija (USD) za robu koja se cestovnim ili željezničkim prevozom unosi u carinsko područje Evropske unije preko carinskih ureda prvog ulaska u Hrvatskoj.

Obaveza podnošenja USD-a prvenstveno je na prevozniku, ali deklaraciju mogu podnijeti i njegov zastupnik, primalac robe ili druga ovlaštena osoba. Za podnošenje USD-a prevoznik, deklarant i zastupnik moraju imati aktivan EORI broj registrovan u Evropskoj uniji.

Rokovi za podnošenje USD-a su: cestovni prevoz najmanje 1 sat prije dolaska robe na carinski ured prvog ulaska, željeznički prevoz – 1 sat prije dolaska ako putovanje od posljednje stanice u trećoj zemlji traje manje od 2 sata, odnosno 2 sata prije dolaska u svim ostalim slučajevima.

Nepravovremeno podnošenje USD-a može uzrokovati kašnjenja i zastoje u daljim carinskim postupcima.

Lični prtljag

Od obaveze podnošenja USD-a izuzeta je roba u ličnom prtljagu putnika. Ličnim prtljagom smatraju se lične stvari potrebne za putovanje te roba nekomercijalnog karaktera namijenjena ličnoj upotrebi.

Pri ulasku iz trećih zemalja oslobađanje od carine, PDV-a i akciza ostvaruje se za robu nekomercijalnog karaktera do: 430 eura u avio i pomorskom saobraćaju, 300 eura u cestovnom, željezničkom i ostalim oblicima saobraćaja, 150 eura za putnike mlađe od 15 godina.

Za akcizne proizvode dodatno važe količinska oslobađanja. U cestovnom i željezničkom saobraćaju dopušten je unos:

40 cigareta ili odgovarajuće količine drugih duhanskih proizvoda, 1 litra žestokog alkoholnog pića (iznad 22 % alkohola) ili 2 litre pića do 22 % alkohola, 4 litre vina, 16 litara piva.

Oslobađanja za duhanske i alkoholne proizvode ne primjenjuju se na osobe mlađe od 17 godina.

Važno je napomenuti da se roba prevožena u teretnom prostoru vozila namijenjenih prevozu robe (npr. građevinski materijal, namještaj, kućanski aparati, rezervni dijelovi i slično) ne smatra ličnim prtljagom te podliježe redovnom carinskom postupku.

Unos hrane životinjskog porijekla

Za putnike koji dolaze iz većine trećih zemalja (npr. BiH, Srbija, Crna Gora i Kosovo) važe posebna ograničenja.

Unos mesa, mlijeka i proizvoda od mesa i mlijeka nije dopušten. Međutim, može se unijeti do 20 kg ribe i proizvoda ribarstva po osobi, do 2 kg meda, jaja i drugih proizvoda životinjskog porijekla, do 2 kg hrane za dojenčad, medicinske hrane i posebne hrane za kućne ljubimce.

Hljeb, keksi, čokolada, tjestenina, dodaci ishrani i slični proizvodi koji ispunjavaju propisane uslove mogu se unositi bez posebnih količinskih ograničenja za ličnu upotrebu.

Proizvodi koji prelaze dopuštene količine podliježu veterinarskom pregledu i moraju biti praćeni odgovarajućom dokumentacijom. Neprijavljeni ili nedopušteni proizvodi životinjskog porijekla se oduzimaju i uništavaju, a putnik može biti novčano kažnjen.

RTVTK

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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