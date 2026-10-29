Plin je više nego tri puta skuplji nego na početku godine

Referentna cijena plina u Evropi u srijedu je kratko probila granicu od 100 eura (oko 196 KM) po megavat-satu, prvi put od decembra 2022. godine. Plin je tako više nego tri puta skuplji nego na početku godine.

Terminski ugovor za novembarsku isporuku na nizozemskom čvorištu TTF, koje je referenca za cijelo evropsko tržište, porastao je oko četiri posto u odnosu na prethodni dan. Na kratko je dotakao 100 eura po megavat-satu (MWh), pokazuju podaci berze Intercontinental Exchange (ICE).

Prvog dana ove godine megavat-sat plina koštao je 28,2 eura (oko 55 KM). Cijene su naglo krenule nagore u martu, nakon početka američko-izraelskih napada na Iran. Samo od početka oktobra skočile su za oko trećinu.

Tržište istovremeno pritišće nekoliko stvari, navodi specijalizirani portal European Gas Hub. Isporuke tečnog prirodnog plina (LNG) kroz Hormuški moreuz i dalje su poremećene, a temperature padaju.

U Norveškoj su zabilježena četiri neplanirana zastoja na postrojenjima Kollsnes i Kårstø. Neke evropske zemlje već su počele trošiti plin iz skladišta.

Evropska unija iz skladišta obično pokriva 25 do 30 posto zimske potrošnje. Ostatak zavisi od plina iz cjevovoda i uvoza LNG-a, prije svega iz Norveške i SAD-a. Skladišta su ove jeseni puna tek oko tri četvrtine, umjesto uobičajenih 90 posto.

Poskupljenje se već prelilo i na struju. Njemački ugovor za isporuku električne energije za narednu godinu porastao je 1,7 posto, na 159,30 eura (oko 312 KM) po MWh, što je najviše od juna 2023. Francuski je na 122,50 eura (oko 240 KM), najviše u gotovo dvije godine.

Do rekorda iz augusta 2022, kad je megavat-sat plina dostigao oko 340 eura (oko 665 KM), cijena je još daleko. Ipak, analitičari očekuju skup plin još najmanje godinu dana, čak i ako se rat završi i zima bude blaga, prenosi irski javni servis RTE.

Federacija BiH plin nabavlja od ruskog Gazprom Exporta preko Energoinvesta. Gazprom Export je za četvrti kvartal nabavnu cijenu povećao za 16,21 posto, uz obrazloženje da su se promijenile cijene na svjetskom tržištu plina i nafte.

Vlada FBiH je zbog toga od 1. oktobra odobrila 12 posto višu veleprodajnu cijenu, 1.109,01 KM za 1.000 kubnih metara. To je četvrto poskupljenje ove godine. KLIX