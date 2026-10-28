OŠ “Podorašje: Prvo mjesto za film “Domovina” na Festivalu stvaralaštva mladih

Foto: O.Š. Podorašje

Danas je u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, u okviru Drugog festivala filmskog stvaralaštva mladih, Osnovna škola “Podorašje”, drugu godinu zaredom ostvarila zapažen uspjeh i još jednom potvrdila da se trud, kreativnost, zajedništvo i ljubav prema umjetnosti uvijek prepoznaju i nagrađuju.

U kategoriji filmova na zadanu temu „Domovina“, talentovani učenici ove škole, pod mentorstvom profesorice Mejre Kafedžić, osvojili su prvo mjesto u konkurenciji filmova osnovnih škola našeg kantona i regije.

Također, ova škola je ostvarila drugo mjesto u kategoriji “Filmovi učenika osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona”.

“Iza ovog uspjeha stoje zajednički trud, predanost, kreativnost i vjera da se velikim idejama mogu postići veliki rezultati. Posebne čestitke upućujemo našim učenicima:

Sumeji Salihović, Sabini Tabaković, Lamiji Zukić, Lamiji Širanović, Havi Musić, Farisu Mešiću, Aleni Zukić, Lejni Hodžić, Sajri Hrustić, Semini Mešaljić, Dženanu Mešiću i Irmeli Zukić, koji su svojim zalaganjem i kreativnošću dostojno predstavili našu školu.

Iskrene čestitke i našoj mentorici, profesorici Mejri Kafedžić, na predanom radu, podršci i posvećenosti učenicima, kao i svima koji su učestvovali u stvaranju filma”, poručili su iz osnovne škole “Podorašje”.