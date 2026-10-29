FTZ: Javni poziv za uspostavljanje partnerske saradnje

Fondacija tuzlanske zajednice poziva organizacije civilnog društva da se prijave za partnersku saradnju na projektu usmjerenom ka jačanju otpornosti civilnog društva.

Fokus saradnje je na:

Unaprjeđenju transparentnosti rada

Jačanju organizacijskih kapaciteta

Povećanju vidljivosti u javnosti

Jačanju finansijske održivosti

Partnerske organizacije bit će dio mreže transparentnih OCD, gdje će razmjenjivati znanje i iskustva, zajedno definisati prioritete, voditi dijalog s nadležnim institucijama i kroz tematske radne grupe izraditi preporuke za donosioce odluka.

Detalje javnog poziva i način prijave pronađite na linku.

Javi poziv se realizuje u okviru novog projekta „Izgradnja otpornijeg civilnog društva u TK“, koji Fondacija realizuje uz podršku Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Njemačke i Freudenberg Fondacije.