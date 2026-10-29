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FTZ: Javni poziv za uspostavljanje partnerske saradnje

By admin
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Fondacija tuzlanske zajednice poziva organizacije civilnog društva da se prijave za partnersku saradnju na projektu usmjerenom ka jačanju otpornosti civilnog društva.

Fokus saradnje je na:

Unaprjeđenju transparentnosti rada

Jačanju organizacijskih kapaciteta

Povećanju vidljivosti u javnosti

Jačanju finansijske održivosti

Partnerske organizacije bit će dio mreže transparentnih OCD, gdje će razmjenjivati znanje i iskustva, zajedno definisati prioritete, voditi dijalog s nadležnim institucijama i kroz tematske radne grupe izraditi preporuke za donosioce odluka.

Detalje javnog poziva i način prijave pronađite na linku.
Javi poziv se realizuje u okviru novog projekta „Izgradnja otpornijeg civilnog društva u TK“, koji Fondacija realizuje uz podršku Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Njemačke i Freudenberg Fondacije.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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