Podsjećanje na uklanjanje reklamnog materijala korištenog u izbornoj kampanji

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća političke subjekte na odredbe člana 7.2 stav (4) Izbornog zakona BiH prema kojim su bili dužni u roku od 15 dana od dana izbora osigurati uklanjanje svih oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala s prostora određenog za kampanju, a koji su korišteni u svrhu izborne kampanje tog političkog subjekta.

Prigovori i prijave za kršenje navedene norme Izbornog zakona BiH dostavljaju se nadležnoj općinskoj/gradskoj izbornoj komisiji.

Za kršenje člana 7.2 stav (4) Izbornog zakona BiH novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 КМ do 30.000,00 КМ kaznit će se politički subjekt a može se kazniti i kandidat političkog subjekta novčanom kaznom u iznosu od od 3.000,00 КМ do 15.000,00 КМ.