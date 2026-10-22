Zaključane cijene do 31. decembra: Nova pravila za trgovce u FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je novu odluku o neposrednoj kontroli cijena kojom se propisuje najviši nivo maloprodajnih cijena za 100 proizvoda raspoređenih u dvije grupe. Cilj mjere je olakšati pristup osnovnim životnim namirnicama i drugim proizvodima važnim za svakodnevnu potrošnju te ublažiti inflatorne pritiske na kućne budžete.

Odluka je donesena na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, a njome se trgovcima propisuje obaveza da za proizvode obuhvaćene mjerom odrede cijenu do utvrđenog maksimuma za najmanje jednu vrstu artikla unutar iste kategorije, ukoliko taj proizvod imaju u svom asortimanu. Ako određeni artikal nije dostupan, trgovac je dužan odabrati drugi artikal iste vrste proizvoda koji nudi u prodaji.

Kako bi kupci mogli jednostavno prepoznati proizvode s ograničenim cijenama, trgovci će morati jasno, vidljivo i čitko istaknuti posebnu vizuelnu oznaku uz maloprodajnu cijenu. Na ulazu u prodajni objekat ili na drugom vidljivom mjestu unutar trgovine, kao i na internet stranici ako je imaju, bit će potrebno istaknuti i plakat s popisom obuhvaćenih artikala, njihovim prethodnim redovnim cijenama i takozvanim „zaključanim cijenama“.

Novom odlukom prestaje važiti prethodna odluka o ograničenju cijena pojedinih proizvoda, kao i primjena kantonalnih odluka o neposrednoj kontroli cijena za prehrambene proizvode obuhvaćene zakonom. Nova mjera primjenjivat će se do 31. decembra 2026. godine, a na snagu stupa dan nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Iz Vlade FBiH navode da nova lista omogućava veću dostupnost proizvoda s ograničenim cijenama, širi izbor za potrošače i ravnomjerniju zastupljenost različitih kategorija i proizvođača. Trgovcima je istovremeno ostavljena mogućnost da sami odaberu artikle unutar propisanih kategorija, uz obavezu poštivanja maksimalnih cijena.

Namjera mjere je smanjiti inflatorne pritiske na osnovne proizvode koje građani svakodnevno kupuju i olakšati njihovu dostupnost, posebno domaćinstvima s najnižim prihodima.