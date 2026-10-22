U pretresima na području Živinica, oduzeto oko 1,5 kg opojne droge

Policijski službenici Uprave policije MUP TK-a, Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga su, u suradnji sa Jedinicom policije za specijalnu podršku i Policijskom upravom Živinice, 21.10.2026. godine u Živinicama, a postupajući po naredbi Općinskog suda u Živinicama i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, izvršili pretresanje stambenog objekta i vozila korisnika H.K. (2003) iz Živinica, kao i stambenog objekta koji zajedno koriste H.K. i T.H. (2004) iz Kladnja.

U pretresima je pronađeno i privremeno oduzeto više pakovanja sa sadržajem materija koje svojim izgledom asociraju na opojne droge, pet mobilnih telefona, pištolj, digitalna vaga za precizno mjerenje, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.

Preliminarnim vaganjem oduzetih materija utvrđeno je da se radi o ukupnoj količini od oko 1 kilogram praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu “Amfetamin Speed” i oko 0,5 kg biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu “Cannabis sativa”. Navedene materije će biti predmet vještačenja.

Po nalogu kantonalnog tužioca, nakon izvršenih radnji pretresanja, oduzeta je sloboda T.H., dok se H.K. nalazi u zdravstvenoj ustanovi iz razloga samopovređivanja prilikom realizacije naredbe za pretresanje Općinskog suda u Živinicama, a o čemu je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i uz prisustvo postupajućeg tužioca izvršen uviđaj od strane istražitelja Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice, te se poduzimaju i druge istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Oba lica se sumnjiče za učinjenje krivičnog djela iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

U toku je rad na dokumentovanju navedenog krivičnog djela pod nadzorom postupajućeg kantonalnog tužioca.