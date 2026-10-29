Servisne informacije: U UKC-u Tuzla rođeno osam beba

MUP TK – U protekla 24 sata, na području Tuzlanskog kantona, javni red i mir je narušen 7 puta, evidentirano je osam krivičnih djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nezgoda.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 54 pregleda, 1 kućna posjeta i 1 terenska intervencija, 1 pacijen je, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik dežurala je na obezbjeđenju nogometne utakmice na gradskom stadionu.

PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 8 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće za mjesna područja Tinja i Podorašje.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, tri djevojčica i pet dječaka.

VRIJEME – Temperatura u 08 sati je 7 stepeni Celzijusa. U Srebreniku danas poslijepodne i prema večeri očekuju pljuskovi, a vjerovatnoća padavina dostiže 80%. Prijepodne je uglavnom suho, uz temperaturu koja se kreće oko 5 do 8°C, pa vanjske obaveze obavite prije podneva. Poslijepodne temperatura dostiže najviše 10°C, uz vlažan zrak i osjećaj svježine.