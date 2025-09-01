Utorak, 2 Septembra, 2025
Počeli protesti prevoznika, blokade pojedinih saobraćajnica

Prevoznici u Bosni i Hercegovini započeli su danas najavljene proteste, a na pojedinim dionicama već su postavljene blokade koje usporavaju i otežavaju saobraćaj.

Odluka o obustavi rada donesena je nakon što, kako tvrde, institucije nisu odgovorile na njihove višemjesečne zahtjeve za uvođenje povlastica i jednak tretman u odnosu na prevoznike iz Evropske unije.
Predstavnici Konzorcijuma Logistika BiH podsjećaju da su ranije tražili povrat 50 posto trošarina na gorivo, popust na putarine kroz jedinstveni TAG sistem, te priznavanje statusa izvoznika usluga za transportne kompanije.
Zbog blokada već se bilježe gužve na pojedinim saobraćajnicama. Trenutno je otežan ili blokiran saobraćaj na petlji Šićki brod, putu Tuzla – Doboj i pojedinim graničnim prelazima. Stručnjaci upozoravaju da bi nastavak protesta mogao izazvati probleme u snabdijevanju hranom, lijekovima i osnovnim potrepštinama, uz rizik od poskupljenja.

