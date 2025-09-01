Na završnom takmičenju u ARG Asocijacije radioamatera Bosne i Hercegovine, Zavidovići OPEN 2025, radioamateri Radio kluba E71EBS Srebrenik ostvarili su dugoočekivani rezultat, uspjeli su u ekipnom plasmanu osvojiti visoko drugo mjesto. Ekipa koja iz takmičenja u takmičenje raste uz malo ulaganja može do boljeg plasmana.

Ekipu Radio kluba E71EBS Srebrenik čini su:

1. Sušić Merjema Ž14 4. Mjesto,

2. Sušić Vedad M14 bez plasmana,

3. Sušić Edin M14 4. Mjesto,

4. Kurbašić Džafer M14 3. Mjesto,

5. Sušić Sanela Ž35 2. Mjesto,

6. Sušić Nihad M40 3. Mjesto,

7. Kurbašić Mirsad M40 2. Mjesto,

8. Kaltić Šemsudin M50 2. Mjesto.

-“Pored truda i zalaganja članova našeg kluba pobrali smo najviše simpatija nastupom naše Sušić Merjeme najmlađeg takmičara na takmičenju Zavidovići OPEN 2025.

Sledeće sezone očekujemo da će mo uspjeti poboljšati naš rezultat” – poručili su radioamateri.