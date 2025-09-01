Temperature rastu do 30°C: Evo kada nam stižu novi pljuskovi

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove ima magle.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica 8; Sokolac 9; Bugojno, Drvar i Livno 10; Jajce i Srebrenica 12; Ivan Sedlo, Prijedor, Sanski Most i Zenica 13; Banja Luka, Bihać i Sarajevo 14; Tuzla 15; Trebinje i Zvornik 16; Bijeljina i Mostar 17; Gradačac 19°C.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30°C. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27°C.

U utorak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada koje će tokom noći na srijedu usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C.

U srijedu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C, na jugu zemlje do 27°C.

U četvrtak u Bosni pretežno oblačno prije podne. U drugoj polovini dana postepeno smanjenje oblačnosti. Slaba kiša može padati u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C, na jugu zemlje do 29°C.

U petak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 29°C, na jugu zemlje do 31°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.