Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) izračunao za juli 2025. iznosi 3.202,70 KM.

Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za maj 2025. iznosila je 1.590 KM (posljednji podatak objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku), dok minimalna plata prema Odluci Vlade FBiH iznosi 1.000 KM.

Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 49,64 posto, a minimalnom platom 31,22 posto.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Samu potrošačku korpu čine: prehrana – 45,35 posto, stanovanje i komunalne usluge – 14,41 posto, higijena i održavanje zdravlja – 9,65 posto, obrazovanje i kultura – 8,12 posto, odjeća i obuća – 11,24 posto, prijevoz – 4,99 posto, te održavanje domaćinstva – 6,25 posto.

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za 10 stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki, saopćeno je iz SSSBiH.