Stiže hladna noć: Meteorolozi upozoravaju na štetni mraz u većem dijelu zemlje

Snijeg nam je stigao na pragu maja. Danas su se zabijelile mnoge planine u Bosni i Hercegovini, što potkrepljuju kadrovi iz Han Pijeska, Mahnjače kod Žepča, Brusnice kod Fojnice, Jahorine, Bjelašnice.

Na stranici BHMeteo piše da je stiglo najavljeno osjetno zahlađenje, te da iduća noc donosi štetni mraz većem dijelu zemlje.

Prognozu za narednih 14 dsana objavio je i Federalni hidrometeorološki zavod.

– Izražena promjena vremena već je donijela oblinu kišu i snijeg na planinama te pad temperature zraka koji će biti još izraženiji za prvomajske praznike. Pojava mraza uz stabilne vremenske prilike izgledna je u petak i subotu. S povećanjem temperature zraka od drugog dana vikenda vratit će se proljetni ugođaj koji će biti izraženiji na jugu zemlje – naveo je FHMZ.

Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između -1°C i 4°C u Bosni, u Hercegovini od 4°C do 8°C. Najviše dnevne temperature između 12°C i 17°C u Bosni, na području Hercegovine od 17°C do 20°C. Od ponedjeljka maksimalne temperature od 20°C do 26°C.

Od sredine naredne sedmice očekuje se nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Najveće količine padavina očekuju se u petak 08. maja. Nove padavine

uvjetovat će i niže dnevne temperature naročito u četvrtak i petak.

Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 5°C i 10°C u Bosni do 13°C u Hercegovini, najviše dnevne između 17°C i 21°C u Bosni do 24°C u Hercegovini, saopćio je FHMZ.