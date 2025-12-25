Policija TK zaplijenila više od 14 kilograma droge, dvije osobe uhapšene

U Tuzlanskom kantonu je u proteklih nekoliko dana sprovedena opsežna policijska akcija sa ciljem suzbijanja zloupotrebe opojnih droga.

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Sektora kriminalističke policije (Odsjek za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga) i policijskih uprava/stanica su u vremenskom periodu od 22. do 24. decembra 2025. godine, na više lokacija na području Tuzlanskog kantona sproveli su operativnu akciju.

Akcija je sprovedena uz saglasnost tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i postupajući po naredbama nadležnih općinskih sudova, a po prethodno sačinjenom Operativnom planu sprovođenja zajedničkih mjera i radnji na sprečavanju, otkrivanju i identifikaciji izvršilaca krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela.

Policija je izvršila pretresanje lica, putničkih motornih vozila, te stambenih i drugih prostorija koja koriste lica koja se dovode u vezu sa počinjenjem navedenih krivičnih djela.

Prilikom pretresanja na području Lukavca, Tuzle, Gračanice, Srebrenika, Banovića i Živinica pronađeni su i oduzeti sljedeći predmeti: ukupno 16 PVC pakovanja sa sadržajem bijele materije koje svojim izgledom asocira na opojnu drogu, osam PVC pakovanja sa sadržajem biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, tri digitalne vage za precizno mjerenje, 36 tableta koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, mobilni telefon, određena količina sjemenki koje svojim izgledom aosciraju na sjemenke opojne droge “Cannabis”, putničko motorno vozilo koje je korišteno kao sredstvo izvršenja krivičnog djela, te drugi predmeti koji mogu se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih druga i drugim krivičnim djelima.

Preliminarnim vaganjem oduzetih materija utvrđeno je da se radi o ukupnoj količini od oko 14,5 kilograma, od čega preko 10 kilograma bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu “Amfetamin speed” i preko četiri kilograma biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu “Cannabis”.

Privremeno oduzete materije bit će predmeti vještačenja, te će protiv lica obuhvaćenih navedenim pretresima, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti podneseni adekvatni izvještaji sa dokazima.

U okviru istrage, po nalogu postupajućeg kantonalnog tužioca, dva lica su lišena slobode zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH – Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, te su isti uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predati Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje, dok se treće lice obuhvaćeno gore navedenim pretresima već nalazi u pritvoru zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.