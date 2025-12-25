Demant Porezne uprave FBiH na navode UIO

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, u cilju tačnog informisanja javnosti, upućuje saopćenje u vezi s postupkom podnošenja poreznih prijava korištenjem kvalifikovane elektronske potvrde od 5. 1. 2026.godine, a koji se odnose na navode iznesene u sredstvima javnog informisanja od IDDEEA-e i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Objavom Pravilnika o podnošenju poreznih prijava („Službene novine Federacije BiH“, broj 36/24) koji je stupio na snagu u maju 2024. godine, Porezna uprava Federacije BiH je bila dužna poduzeti potrebne aktivnosti, što je i učinila, kako bi osigurala blagovremenu integraciju sistema sa svim ovlaštenim ovjeriteljima (Uprava za indirektno/neizravno oporeznivanje – UINO, Agenicija IDDEEA, JP BH Pošta i Halcom dd Ljubljana) u cilju usklađivanja s direktivama Evropske unije.

Na osnovu navedenog organizirani su sastanci u više navrata sa svim navedenim ovlaštenim ovjeriteljima na kojima je razgovarano o mogućnostima tehničke integracije s Informacionim sistemom Porezne uprave. Ističemo da Porezna uprava nije imala kriterije za odabir ovjeritelja nego je pružila mogućnost svim ovlaštenim ovjeriteljima za uspostavu komunikacije između informacionih sistema.

Međutim, samo dva ovjeritelja su JP BH Pošta i Halcom dd Ljubljana su ispunila sve tehničke uslove za integraciju sistema, te tako obezbijedila korištenje kvalifikovanih elektronskih potvrda u svrhu autentikacije i autorizacije nosioca istih u e-usluge Porezne uprave nPIS i eJS. Preostala dva ovjeritelja u predviđenom roku nisu pružila potrebne servise za integraciju i dozvoljenu autorizaciju za korištenje e-usluga Porezne uprave.

Porezna uprava je u kontinuitetu nastojala da uspostavi integraciju s UINO imajući u vidu da znatan broj poslovnih subjekata ima kvalifikovane elektronske certifikate izdate od UINO, pa čak i ponudila tehničko rješenje primjenjivo na servise za integraciju i dozvoljenu autorizaciju za korištenje e-usluga Porezne uprave, koje je bilo prihvatljivo za eksternu kompaniju koja razvija softversko rješenje u UINO, međutim uspostava te saradnje je izostala.

Informacije da su kvalificirani elektronski certifikati besplatni nisu tačne, što se može provjeriti na stranicama svih ovlaštenih ovjeritelja u BiH, jer se izdaju po dogovorenim cjenovniku i na medijima koji su prilagođeni za upotrebu, osim Agencije IDDEEA za čiju se upotrebu koristi lična karta isključivo unutar zatvorenog sistema IDDEEA-e i samo za elektronski potpis a ne za digitalnu autorizaciju i identifikaciju. Naime, čitači za ličnu kartu, koji bi omogućili potencijalnu integraciju s informacionim sistemom Porezne uprave, nisu besplatni niti ih IDDEEA izdaje uz ličnu kartu i moraju se naknadno pribavljati na tržištu. Stoga nisu tačni navodi da je Porezna uprava svjesno odlučila da razvija sistem za pojedine ovjeritelje niti da vrši diskriminaciju u izboru ovlaštenih ovjeritelja. Porezna uprava je bila i ostala otvorena za svaki vid saradnje, a sve u cilju pružanja što većeg broja e-usluga svim građanima Bosne i Hercegovine.

Porezna uprava podsjeća da je obaveza podnošenja poreznih prijava elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde (KEP) propisana Pravilnikom o podnošenju poreznih prijava (Službene novine Federacije BiH, br: 36/24) za porezne obveznike: pravna lica, poslovne jedinice, organizacije i samostalne poduzetnike, i da porezni obveznici – građani imaju mogućnost podnošenja poreznih prijava upotrebnom KEP-a, ali nije obavezujuće na ovaj način.

Porezna uprava Federacije BiH kao i do sada ostaje otvorena za saradnju sa svim nadležnim institucijama i poziva sve ovlaštene ovjeritelje na nastavak dijaloga, s ciljem unapređenja digitalnih procesa i pružanja kvalitetnijih i efikasnijih usluga poreznim obveznicima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Porezna uprava Federacije BiH će u ponedjeljak 29. 12. 2025. godine održati sastanak s direktorom UINO s ciljem iznalaska rješenja za prevazilaženje novonastale situacije, naveli su u saoštenju za javnost Porezne uprave FBiH.