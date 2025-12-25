Digitalne kvalifikovane potvrde UIO su zakonite i u primjeni već četiri godine

Vezano za današnje saopštenje Poreske uprave Federacije BiH (PU FBiH) u vezi sa digitalnim kvalifikovanim potvrdama (DKP) Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) i IDDEEA-e, ističemo sljedeće:

Uprava za indirektno oporezivanje smatra da je nedopustivo da se privredna zajednica u BiH, kao i sva fizička lica, koja su već pribavila digitalnu kvalifikovanu potvrdu UIO, zbog nespremnosti Poreske uprave Federacije BiH, dodatno izlažu troškovima za nabavku novih digitalnih kvalifikovanih potvrda od drugih ovjerilaca u Bosni i Hercegovini.

Javnost podsjećamo da je UIO u maju 2021. godine postala sertifikovano tijelo za izdavanje digitalne kvalifikovane potvrde u BiH, nakon što je ispunila sve međunarodne standarde bezbjednosti, te je rjšenjem Ministarstva saobraćaja i komunikacija BiH upisana kao prvi državni kvalifikovani ovjerilac u BiH. Do danas je UIO izdala nešto više od 22.000 digitalnih kvalifikovanih potvrda u BiH, a iste se uspješno koriste čak i u nekim zemljama u Regiona.

U prethodnih nekoliko godina UIO je održala više sastanaka sa PU FBiH, uz pisanu i telefonsku korespodenciju, i svakom prilikom je nadležnima u PU FBiH pojašnjeno šta moraju uraditi u svom informacionom sistemu kako bi poreski obveznici koji su dobili kvalifikovanu elektronsku potvrdu od UIO, istu mogli koristiti i kod ove entitetske poreske uprave. Nažalost, do danas PU FBiH nije prilagodila svoj informacioni sistem na način kako je to zakonski predviđeno.

Kvalifikovane elektronske potvrde koje izdaje UIO u svojoj strukturi ne posjeduju JMB fizičkog lica, imaoca kvalifikovane elktronske potvrde, kako je to i propisano podzakonskim aktima UIO. Prilikom uvođenja elektronskih usluga UIO se sama susretala sa ograničenjima obrade ličnih podataka (posebno JMB), u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o jedinstvenom matičnom broju, te iz tog razloga kvalifikovana elektronska potvrda UIO ne posjeduje JMB fizičkog lica, a što u ovom trenutku zahtijeva PU Federacije BiH.

U posljednjem aktu UIO, koji je 04.12.2025. godine poslan Ministarstvu saobraćaja i komunikacija BiH, a putem istog i PU FBiH, ukazano je još jednom da UIO podržava inicijativu rješavanja ovog problema i ukoliko postoji zadovoljavajuće formalno pravno rješenje koje je u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o jedinnstvenom matičnom broju (uz prethodno pribaljeno pozitivno mišljenje nadležnog tijela – Agencije za zaštitu ličnih podataka od strane PU Federacije BiH), UIO će biti na raspolaganju za svaki vid dalje suradnje.

Nakon današnjeg saopštenja PU FBiH postavlja se pitanje kako ostala dva ovjerioca za izdavanje digitalne kvalifikovane potvrde u BiH mogu koristiti JMB fizičkih lica na svojim kvalifikovanim elektronskim potvrdama i da li svi imaju pribavljeno pozitivno mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH!?, pitaju iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.