Vlada TK izdvojila 3 miliona KM za 17 infrastrukturnih projekata u svih 13 gradova i općina

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je konačnu rang-listu korisnika i odobrila raspodjelu 3 miliona KM za sufinansiranje 17 infrastrukturnih projekata u svih 13 gradova i općina Tuzlanskog kantona. Riječ je o sredstvima iz programa „Podrška razvoju Kantona“, kojima se podržavaju projekti od neposrednog značaja za kvalitet života građana, unapređenje javnih usluga i stvaranje povoljnijih uslova za privredni razvoj lokalnih zajednica.

Odobrena sredstva bit će usmjerena u različite oblasti javne infrastrukture, od izgradnje dječijeg obdaništa u Teočaku i ambulante u Tojšićima, preko unapređenja vodosnabdijevanja sjevernih rubnih naselja Tuzle i kanalizacione mreže u Srebreniku, do razvoja poslovnih zona u Banovićima, Sapni i Živinicama. Podržani su i projekti rekonstrukcije putne infrastrukture u Gračanici i Kladnju, toplifikacije dijelova Lukavca, opremanja obnovljene zgrade starog porodilišta u Gradačcu, kao i drugi projekti komunalne, društvene i javne infrastrukture.

Svi odabrani projekti uvršteni su u Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2026–2028. godine, a sredstva su raspoređena nakon provedenog javnog poziva i vrednovanja prijava prema utvrđenim kriterijima.

Ovom odlukom Vlada TK nastavlja praksu partnerske podrške lokalnim zajednicama, usmjeravajući kantonalna sredstva u konkretne projekte koji doprinose ravnomjernijem razvoju Kantona. Nakon donošenja pojedinačnih odluka Ministarstva privrede, s korisnicima će biti zaključeni ugovori o realizaciji odobrenih projekata.