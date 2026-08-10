NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Uplaćena prva rata stipendije za studente iz reda branilačke populacije

By admin
0
24

Obavještavaju se studenti iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona koji imaju zaključene Ugovore o stipendiranju u akademskojj 2025/2026 godini sa Ministarstvom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, da je Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 10.08.2026. godine (ponedjeljak) izvršilo isplatu prve rate stipendije na žiro račune korisnika prava.

Stipendije učenicima iz reda branilačkih populacija biće isplaćene nakon potpisivanja i dostavljanja ugovora od strane nadležnih općinskih/gradskih službi.

Prethodni članak
Tužilaštvo USK predložilo pritvor za 66-godišnjakinju osumnjičenu za ubistvo supruga
Naredni članak
Nasilje u Živinicama: Djevojku pretukao njen momak
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više