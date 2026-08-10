Uplaćena prva rata stipendije za studente iz reda branilačke populacije

Obavještavaju se studenti iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona koji imaju zaključene Ugovore o stipendiranju u akademskojj 2025/2026 godini sa Ministarstvom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, da je Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 10.08.2026. godine (ponedjeljak) izvršilo isplatu prve rate stipendije na žiro račune korisnika prava.

Stipendije učenicima iz reda branilačkih populacija biće isplaćene nakon potpisivanja i dostavljanja ugovora od strane nadležnih općinskih/gradskih službi.