Nakon više od godinu pregovora: Zaposleni u Poreznoj upravi FBiH najavili štrajk

Jedan od ključnih zahtjeva Sindikata odnosi se na poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih.

Sindikalni odbor Sindikalne organizacije Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine održao je jučer sjednicu na kojoj je, nakon razmatranja dosadašnjeg toka pregovora i aktivnosti usmjerenih na rješavanje problema zaposlenih u PUFBiH, donio zaključak da će zaposlenici Porezne uprave stupiti u štrajk.

Odluka o organizovanju štrajka donesena je nakon što Sindikat, duže od godinu dana, kroz pregovore i socijalni dijalog sa poslodavcem, nije uspio iznaći odgovarajuća rješenja za poboljšanje materijalnog i socio-ekonomskog statusa zaposlenih, kao ni za rješavanje drugih problema koji značajno utiču na rad i funkcionisanje Porezne uprave.

Jedan od ključnih zahtjeva Sindikata odnosi se na poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih. U tom smislu, Sindikalni odbor predlaže da se izvrši hitna izmjena Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima državnih službenika i namještenika Porezne uprave Federacije BiH, na način da se za zaposlenike Porezne uprave utvrdi dodatak na plaću zbog posebnih uslova rada u iznosu od 20 posto.

Sindikat smatra da zaposlenici Porezne uprave obavljaju poslove od posebnog značaja za funkcionisanje finansijskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine, naplatu javnih prihoda i ostvarivanje budžetskih prihoda, pri čemu su svakodnevno izloženi specifičnim i otežanim uslovima rada. Zbog toga smatraju opravdanim da se njihov poseban položaj adekvatno prepozna kroz odgovarajuće materijalno pravo.

Posebno se ističe problem velikog broja upražnjenih radnih mjesta i nedovoljne kadrovske popunjenosti, kao i potreba za pokretanjem aktivnosti na izmjeni postojeće sistematizacije radnih mjesta, koja ne odgovara stvarnim potrebama Porezne uprave, povećanom obimu poslova i savremenom načinu rada.

Sindikat je, prije donošenja odluke o organizovanju štrajka, iskoristio raspoložive mehanizme pregovora i socijalnog dijaloga, a pokrenut je i postupak mirnog rješavanja kolektivnog radnog spora. Međutim, postupak mirenja je okončan bez postizanja sporazuma između Sindikata i poslodavca.

Nakon što su iscrpljene mogućnosti mirnog rješavanja spora, Sindikalni odbor je zaključio da će svoje zahtjeve pokušati ostvariti putem štrajka, kao legitimnog sredstva za zaštitu ekonomskih i socijalnih interesa zaposlenih.

Štrajkački odbor Sindikalne organizacije Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine će, u skladu sa Pravilima o organizovanju i vođenju štrajka, u narednim danima provesti preostale aktivnosti i najaviti održavanje štrajka, čiji je početak planiran za 31. august 2026.

Štrajk će trajati do ispunjenja zahtjeva Sindikalne organizacije, odnosno do postizanja odgovarajućeg rješenja za pitanja koja su bila predmet pregovora i postupka mirnog rješavanja spora.

Sindikalni odbor još jednom naglašava da cilj štrajka nije ugrožavanje rada Porezne uprave niti interesa građana i privrede, već ukazivanje na dugogodišnje probleme zaposlenih i stvaranje uslova za njihovo konačno rješavanje.

Sindikat ostaje otvoren za razgovor i dijalog sa poslodavcem, Vladom Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnim ministarstvom finansija, te očekuje da će i nakon najave štrajka postojati spremnost svih nadležnih da se kroz razgovor pronađu rješenja za zahtjeve zaposlenih, saopćeno je iz Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.

IZVOR: AKTA.BA