Tuzla: Počeo protest autoškola

Predstavnici autoškola počeli su protest zbog problema koji su, prema njihovim navodima, značajno otežali svakodnevni rad, ali i provođenje kompletnog procesa obuke i polaganja vozačkih ispita.

Iz autoškola upozoravaju da trenutna situacija stvara poteškoće prilikom organizacije obuke, prijavljivanja kandidata i realizacije ispita, zbog čega od nadležnih institucija zahtijevaju hitnu reakciju i pronalazak rješenja koje će omogućiti normalno funkcionisanje sistema.

Kako navode predstavnici autoškola, problemi koji su se pojavili doveli su do zastoja i otežanog provođenja procedura neophodnih za nesmetanu obuku budućih vozača.

Posljedice se, ističu, već osjećaju u svakodnevnom radu, posebno prilikom planiranja i realizacije obuke, ali i nastavka procesa za kandidate koji su već započeli polaganje vozačkog ispita.

Zbog toga traže konkretne poteze nadležnih institucija kako bi se spriječilo dalje gomilanje problema i omogućio nastavak rada bez prepreka.

Protestu predstavnika autoškola pridružio se i veći broj mladih kandidata koji su trenutno u procesu obuke ili polaganja vozačkog ispita. Prema navodima organizatora protesta, dio kandidata suočen je sa zastojima, usporavanjem ili otežanim nastavkom procesa sticanja vozačke dozvole.

Time, kako ističu, posljedice trenutne situacije više ne osjećaju samo vlasnici i zaposlenici autoškola nego i građani koji su započeli obuku i očekuju termine za nastavak procesa polaganja.

Osnovni zahtjev učesnika protesta je stvaranje uslova u kojima će autoškole moći nesmetano raditi i provoditi sve propisane procedure, dok od nadležnih očekuju da što prije pronađu rješenje.

Predstavnici autoškola poručuju da je neophodno spriječiti nove zastoje i omogućiti normalno funkcionisanje sistema kako bi se proces obuke, prijavljivanja i polaganja vozačkih ispita mogao nastaviti bez dodatnih prepreka, piše Tuzlainfo.ba.