Potpisan ugovor za izradu Strategije razvoja poljoprivrede TK do 2034. godine

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Adisa Delić potpisali su Ugovor o poslovnoj saradnji na izradi Strategije razvoja poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona za period do 2034. godine.

Ovaj strateški dokument predstavljat će temeljni okvir i operativni program djelovanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, javnih preduzeća, jedinica lokalne samouprave, kao i drugih relevantnih kantonalnih institucija, uprava i interesnih grupa u ovoj oblasti za naredni planski period.

U skladu s utvrđenim ciljevima, Strategija će biti ključni dokument za uspostavljanje uravnoteženog i provedivog razvoja poljoprivrede, prehrambene industrije i ruralnog razvoja, veterinarstva i slatkovodnog ribarstva, šumarstva, lovstva, drvne industrije i vodoprivrede Tuzlanskog kantona. Pri tome će se uvažavati Strategija razvoja Tuzlanskog kantona, lokalni razvojni planovi i programi, prostorno-planska dokumentacija, kao i strateška opredjeljenja Federacije Bosne i Hercegovine.

„Svrha izrade Strategije je oblikovanje jasne vizije razvoja poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona do 2034. godine. Definisat ćemo strateške smjernice, pravce i prioritete razvoja sektora u skladu s principima održivog razvoja, klimatske otpornosti, digitalne transformacije i zelene tranzicije, uz uvažavanje interesa stanovništva i potreba lokalnih zajednica. Također, cilj nam je unaprijediti institucionalni okvir, mehanizme koordinacije te kapacitete stručnih i savjetodavnih službi, uključujući jačanje sistema monitoringa i evaluacije sektorskih politika“, kazao je ministar Ahmetović.

U okviru izrade Strategije bit će izvršena detaljna analiza i procjena postojećih potencijala i ograničenja sektora, utvrđena razvojna vizija i strateški ciljevi, te definisane prioritetne mjere i projekti za ostvarivanje postavljenih ciljeva u periodu važenja Strategije. Poseban akcenat bit će stavljen na jasno povezivanje planiranih mjera s mogućim izvorima finansiranja i odgovornim nosiocima njihove realizacije.