Prevoznici nakon protesta danas za stolom s vlastima BiH

Prevoznici u Gradišci danas bi trebali održati sastanak s predstavnicima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i sa delegacijama Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH, dok je poziv za učešće upućen i predstavnicima Vlade Hrvatske.

Sastanak dolazi nakon protesta koje su prevoznici u ponedjeljak organizovali na više graničnih prelaza prema Hrvatskoj, želeći skrenuti pažnju na problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Evropskoj uniji. Riječ je o pravilu koje propisuje maksimalno 90 dana boravka u okviru 180 dana, što prevoznici već duže vrijeme ističu kao ozbiljan problem za funkcionisanje međunarodnog transporta.

Tokom pokušaja protesta na nekoliko graničnih prelaza, policija Republike Srpske spriječila je blokade, postupajući po ranijem nalogu Vlade RS da takve aktivnosti neće biti dozvoljene.

Nakon sastanka s premijerom Republike Srpske, iz Konzorcija “Logistika BiH” poručeno je da od institucija Bosne i Hercegovine očekuju hitno organizovanje zajedničkog sastanka svih nadležnih nivoa vlasti, uključujući Vijeće ministara BiH i vlade entiteta. Upravo zbog toga današnji razgovori, na kojima se očekuju prevoznici u Gradišci i predstavnici više institucija, mogli bi biti važan korak ka konkretnijem rješavanju njihovih zahtjeva.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izjavio je da su zahtjevi prevoznika već u velikoj mjeri ispunjeni, ali i naglasio da sva rješenja moraju biti usklađena na nivou državnih institucija. Prema njegovim riječima, Vlada Federacije BiH ne može djelovati mimo odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

S druge strane, premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da su predstavnici Vlade RS spremni učestvovati u razgovorima bez obzira na mjesto njihovog održavanja, ali je istakao da blokade graničnih prelaza nisu prihvatljive.

Podsjećamo, od 1. aprila 2026. godine na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine trebao bi biti uspostavljen jedinstven i usklađen način rada između Ureda za veterinarstvo BiH i Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Ova promjena predstavlja jedan od zahtjeva koje su prevoznici u Gradišci i ranije naglašavali, a njen cilj je smanjenje zastoja i administrativnih prepreka u prometu robe.

Tuzlainfo.ba