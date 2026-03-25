U Tuzli povrijeđen maloljetnik

Dana, 24.3.2026. godine oko 20,40 sati Operativni centar Uprave policije MUP TK-a je zaprimio prijavu da je u JZU UKC Tuzla maloljetnom licu ukazana ljekarska pomoć i da je kod istog konstatovana teška tjelesna povreda. Operativnim radom, policijski službenici Policijske uprave Tuzla su došli do saznanja da je povreda nanesena istog dana u Tuzli od strane drugog lica, takođe maloljetnika koji je pod nadzorom policije. O navedenom događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a potrebne radnje preduzeli su policijski službenici PS Centar i OKP PU Tuzla. U toku je utvrđivanje okolnosti navedenog događaja pod nadzorom postupajućeg tužioca. Uprava policije MUP TK nije u mogućnosti davati više informacija o predmetnom događaja u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH.