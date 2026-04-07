U Srebreniku održana tribina Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine pod nazivom „Djela, a ne riječi“

Sinoć je u velikoj sali Doma kulture u Srebreniku održana javna tribina Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine pod nazivom „Djela, a ne riječi“, na kojoj su predstavljeni konkretni rezultati rada SDP BIH na federalnom i državnom nivou vlasti.

Prisutnima su se obratili Predsjednik SDP BIH i Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, Predsjednik KO SDP BIH Tuzla i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Dževad Hadžić, Generalni sekretar SDP BIH Edis Dervišagić, Predsjednik GO SDP BIH Srebrenik i Predsjedavajući Gradskog vijeća Srebrenik Nisvet Sejdinović, Gradonačelink Grada Srebrenik Adnan Bijelić i vijećnice u Gradskom vijeću Srebrenik Melita Ćosić i Vesna Husić.

Građanima Srebrenika predstavljena su ključna postignuća Vlade Federacije BiH, predvođene premijerom Nerminom Nikšićem, s posebnim fokusom na mjere usmjerene ka poboljšanju životnog standarda građana, stabilizaciji javnih finansija i jačanju ekonomskog ambijenta.

Istaknuto je da su povećane penzije i plate, osigurana veća izdvajanja za socijalne kategorije, te pokrenuti važni infrastrukturni i energetski projekti koji imaju dugoročan značaj za razvoj Federacije Bosne i Hercegovine.

Poseban akcenat stavljen je na ubrzan evropski put Bosne i Hercegovine, gdje su u proteklom periodu ostvareni značajni pomaci kroz ispunjavanje ključnih prioriteta i jačanje institucija, čime je, kako je navedeno, BiH napravila iskorak kakav nije zabilježen godinama unazad.

Na tribini je posebno naglašeno da politika koju vodi SDP BIH nije zasnovana na praznim obećanjima, već na mjerljivim rezultatima i konkretnim djelima koja građani mogu osjetiti u svakodnevnom životu.