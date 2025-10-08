Potvrđena presuda: Ćatiću 20 godina zatvora za ubistvo starice u Tumarama kod Lukavca

Vrhovni sud FBiH potvrdio je prvostepenu presudu Kantonalnog suda Tuzla, donesenu po optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog, za Samela Ćatića (40) iz Lukavca, koji je krajem jula 2023. godine u mjestu Tumare na području Lukavca počinio ubistvo devedesetogodišnje J. Đ. Ćatiću je pravosnažnom presudom izrečena maksimalna kazna zatvora u trajanju od 20 godina za krivično djelo ubistvo iz člana 166. stav 1 KZ FBiH.

Iako tijelo žrtve nikada nije pronađeno, tim tužilaca i istražitelja,pod rukovodstvom tužiteljice Danice Arapović Kovačević, je pokazao izuzetnu profesionalnost i predanost u istrazi i pri podizanju optužnice. Pred sudom je predstavljen čvrst i međusobno povezan lanac dokaza – od materijalnih i forenzičkih nalaza do svjedočenja i drugih materijalnih dokaza – koji je nedvosmisleno potvrdio da je ubistvo počinjeno i da je za njega odgovoran optuženi. Ova presuda predstavlja i važan pravni presedan, jer potvrđuje da osuđujuća odluka može biti donesena i bez pronalaska tijela žrtve, ukoliko dokazi otklanjaju svaku razumnu sumnju.

Podsjećamo, optužnicom se Ćatiću na teret stavljalo da je tokom noći 30. do jutra 31. jula 2023. godine došao do kuće ove starice, koja se nalazi na osamljenom mjestu u Tumarama, ušao u kuću i ženi zadao više udaraca, što je dovelo do krvarenja i njene smrti, a kako bi prikrio tragove, njeno tijelo je zamotao u prekrivać i dušek i sakrio na nepoznatu lokaciju, a tijelo žrtve do danas nije pronađeno.

Tužilaštvo je istragu u ovom predmetu obavilo u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a TK, a u istrazi su sudjelovali i istražitelji Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja Federalne uprave policije, te je u određena vještačenja uključena i Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Ministarstva sigurnosti BiH. RTV SLON