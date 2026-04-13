Potvrđeno: Darijana Filipović HDZ-ova kandidatkinja za Predsjedništvo BiH

Darijana Filipović kandidatkinja je HDZ-a BiH za Predsjedništvo BiH, potvrđeno je danas na sjednicama Predsjedništva i Središnjeg odbora te stranke u Mostaru.

Dopredsjednica HDZ-a i aktuelna zastupnica u Državnom parlamentu rođena je 26. januara 1987. godine u Mostaru. Završila je Opću gimnaziju u Stocu, a fakultetsko obrazovanje stekla je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Do 2014. godine bila je glavna tajnica Kantonalnog odbora HDZ-a BiH Hercegovačko-neretvanskog kantona te je jedna od dopredsjednica stranke HDZ BiH.

Tokom mandata 2018–2022. bila je zamjenica predsjedavajućeg Komisije za vanjske poslove te Zajedničke komisije PSBiH za ljudska prava. Također je bila zamjenica predsjedavajućeg Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Mediterana.

Zastupnica je u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH do 2018. do danas.

Na izborima 2022. godine Filipović je u utrci za državni parlament osvojila 24.653 glasova.