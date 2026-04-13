PU Banovići – rasvijetljeno više krivičnih djela, počiniocima oduzeta sloboda

Policijski službenici PU Banovići – istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Banovići skupa sa policijskim službenicima PS Banovići, su postupajući po prijavama događaja u kojima se ukazuje da su nepoznata lica u toku noći 11/12.4.2026. godine počinili ili pokušali počiniti više krivičnih djela na širem području području MZ Treštenica ( kojom prilikom je oštećeno javno dobro – dječije igralište, te privatna imovina građana: motorna vozila, poljoprivredne mašine, ograde dvorišta i dr.) i MZ Grivice (kojom prilikom je na štetu RMU Banovići otuđeno niskonaponsko elektro kablo) poduzeli niz operativnih radnji i mjera u cilju rasvjetljavanja i dokumentovanja prijavljenih krivičnih djela, te otkrivanja počinilaca.

S tim u vezi, tokom kriminalističke istrage, pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca, preduzete su i određene istražne radnje, na koji način se došlo do saznanja o mogućim počiniocima prijavljenih događaja, koji su pronađeni i identifikovani, a radi se o licima M.J. (1982) i E.J. (1991) iz Banovića, kojima je po nalogu kantonalnog tužioca ( uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a) oduzeta sloboda.

M.J. i E.J. se sumnjiče da su tokom noći 11/12.4.2026. godine počinili tri krivična djela Oštećenje tuđe stvari iz člana 293. Krivičnog zakona Federacije BiH , dva krivična djela Krađa iz člana 286. Krivičnog zakona Federacije BiH, te krivično djelo iz člana 287. u vezi sa članom 28. istog Zakona – Teška Krađa u pokušaju, te će isti nakon kriminalističke obrade u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku F BiH biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.