Vlada TK izdvaja 4,5 miliona KM za povratnike: Fokus na nova radna mjesta

Raspoređeno 4,5 miliona KM za privredni oporavak povratničkih zona, stipendiranje mladih i podršku strateškim zdravstvenim ustanovama.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je na današnjoj sjednici Program raspodjele sredstava iz Budžeta TK za 2026. godinu, kojim je za podršku povratku prognanih lica planirano ukupno 4.560.000 KM.

Najznačajniji dio sredstava, u iznosu od 3.363.000 KM, predviđen je za kapitalne transfere drugim nivoima vlasti za hitne intervencije u zonama povratka i kolektivnim centrima.

Poseban fokus stavljen je na ekonomsku održivost povratka, pa je 500.000 KM planirano za sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i preduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta.

Podrška Srebrenici i stipendiranje učenika

Programom su obuhvaćene i značajne subvencije za opštinu Srebrenica.

Za rad ustanove “EMMAUS” Srebrenica planirano je 60.000 KM, dok je za prevoz učenika osnovnih i srednjih škola osigurano 50.000 KM.

Dodatnih 12.000 KM usmjereno je za troškove terenske ambulante JZU Dom zdravlja Srebrenica.

Takođe, Vlada je mislila i na obrazovanje, te je po 100.000 KM planirano za stipendiranje uspješnih redovnih studenata i učenika srednjih škola sa područja povratničkih općina u Republici Srpskoj.

Subvencije za aviosaobraćaj i podrška sportu

Vlada TK se upoznala i sa informacijom o subvencijama za aviosaobraćaj na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Za razvoj turizma i unapređenje aviodostupnosti u 2025. godini osigurano je ukupno 1,2 miliona KM.

U domenu socijalne podrške i sporta, data je saglasnost za sufinansiranje rada Roditeljske kuće u Tuzli u iznosu od 50.000 KM.

Za razvoj sporta, nagrade i stipendije u 2026. godini izdvojeno je 300.000 KM.

Odobrena su i sredstva za vrhunski sport invalida: 18.000 KM za SKISO “Sinovi Bosne” Lukavac za organizaciju Evropske zlatne lige, te 8.000 KM za KIK “Zmaj” Gradačac za učešće na završnici NLB Wheel lige u Ljubljani.

