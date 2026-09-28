Pred izbore provjerite: Jeste li na biračkom spisku i gdje glasate?

Kao i na svim prethodnim izborima, i na ovim je moguće provjeriti da li se nalazite na biračkom spisku i na kojem mjestu ste registrovani za glasanje.

Provjeru možete izvršiti na ovom LINKU.

Inače, krajem avgusta, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je Centralni biračkih spisak za Opšte izbore 2026. godine koji se održavaju 4. oktobra. Pravo glasa na ovim izborima ima 3.408.517 birača.

Među upisanim biračima je 1.709.102 žena, koje čine 50,1 posto ukupnog biračkog tijela. Muškaraca je 1.699.415, odnosno 49,9 posto. Na biračkom mjestu je 9.687 žena više nego muškaraca.

U odnosu na stanje od 6. maja, kada su raspisani izbori, broj birača je smanjen za 5.847. Na tada zaključenom biračkom spisku nalazila su se 3.414.364 birača.

Kada je riječ o biračim iz inostranstva, CIK je krajem jula utvrdio da se na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH nalazi 48.074 birača.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o utvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za birače koji će glasati putem mobilnog tima, a na kojem se nalazi ukupno 16.159 osoba.