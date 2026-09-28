SDP iz Srebrenika i Gračanice poručio: Tuzlanski kanton nema pravo na još četiri godine promašaja

SDP BiH je iz Srebrenika i Gračanice poručio da je 4. oktobar dan odluke za Tuzlanski kanton. Građani ne biraju samo između stranaka, nego između dva potpuno različita puta: puta na kojem se problemi s vodom, obrazovanjem, sigurnošću i radnim mjestima godinama guraju pod tepih, i puta na kojem institucije konačno rade za čovjeka.

Nisvet Sejdinović, predsjednik GO SDP BiH Srebrenik, poručio je da: „Politika mora biti uz čovjeka. Srebreniku trebaju riješeno vodosnabdijevanje, bolji uslovi rada i obrazovanje koje djeci otvara budućnost. Za to je potreban tim koji radi od grada, preko kantona, do Federacije i države.“

Dževad Hadžić, predsjednik KO SDP BiH Tuzla i nosilac kantonalne liste, istakao je da je Vlada Federacije BiH provela mjere koje su unaprijedile svaki segment društva i kontinuirano pomagala Tuzlanskom kantonu i Srebreniku. Problem je, poručio je, u tome što kantonalna vlast nije znala niti htjela tu podršku pretvoriti u stvarni napredak.

„Oni danas pokušavaju svoje promašaje podmetnuti drugima. Koksara nije propala slučajno: njen vlasnik je kantonalna vlast, a propast je godinama projektovana politikom SDA. Tuzlanskom kantonu treba promjena, odgovornost i vlast koja rješava probleme, a ne vlast koja za svaki neuspjeh traži izgovor.“, poručio je Hadžić.

Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije i nosilac federalne liste naglasio je da se ne smije dopustiti rušenje mjera koje su već donijele više dostojanstva radnicima.

„Želim SDP koji će voditi Tuzlanski kanton u prosperitet. Zato moramo izaći na izbore i izboriti se za promjenu. Nećemo dopustiti da sruše ono što smo uradili, uključujući neradnu nedjelju, jer radnik nije potrošna roba.“, kazao je Lakić.

Domaćin skupa u Gračanici Vahidin Smajlović poručio je da će SDP BiH uvijek ostati na strani radnika.

„Oni koji bi ukinuli neradnu nedjelju iz Gračanice dobijaju jasan odgovor: neće moći. Sistem u kantonu doživio je moralni slom. Nama treba nova politika koju nudi SDP BiH – politika odgovornosti, rada i poštovanja čovjeka“, poručio je Smajlović.

Nihad Krajinović, federalni zastupnik i nosilac federalne liste SDP-a BiH, rekao je da SDP BiH govori o rezultatima, dok se politički protivnici bave SDP-om.

„Samo SDA može izgubiti reviziju tužbe, rasprodavati državna preduzeća i trgovati biračkim odborima. Ali samo će SDA izgubiti od Denisa Bećirovića. Građani sada biraju državu koja radi i politiku koja se ne prodaje“, poručio je Krajinović.

Jasmin Imamović, nosilac državne liste SDP-a BiH, podsjetio je da je SDP BiH stao uz radnika, penzionera, korisnika Fonda solidarnosti, porodilju i dijete, ali i uz državu – kroz jačanje Oružanih snaga i institucija.

„Narod je prepoznao dobrotu SDP-a. SDP BiH je nesavladiva plima rada i rezultata. Upornost je donijela veću minimalnu platu, a ta plima će donijeti i minimalnu platu od 1.500 KM“, kazao je Imamović.

Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić naglasio je da je u protekle tri godine učinjeno više nego što su prethodnici uradili za osam godina, a da upravo oni koji nisu rješavali probleme danas pokušavaju umanjiti rezultate.

„Napravili smo važan korak u popravljanju standarda građana, ali tu ne stajemo. Svjesni težine i odgovornosti, preuzimamo obavezu da minimalna plata ide na 1.500 KM, a minimalna penzija na 1.000 KM. Njih nije zanimao građanin; vrijeme su potrošili na svađe i vlastiti interes. Mi ostajemo svijetla obraza i pravit ćemo vlast za građane, s partnerima koji prihvataju odgovornost i naš program“, poručio je Nikšić.

Denis Bećirović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, poručio je da je u lobiranju za Rezoluciju o genocidu u Srebrenici Bosna i Hercegovina imala daleko manje resursa od Srbije, ali da je pobijedila istina. Naglasio je da se više puta sastao sa svim ključnim evropskim liderima u borbi za Bosnu i Hercegovinu.

„Nisam imao ni jedan posto sredstava koje je Srbija imala kada smo lobirali u Ujedinjenim narodima, ali je pobijedila istina. Danas se o genocidu u Srebrenici uči širom svijeta. Nećemo uzmaknuti: borba za Bosnu i Hercegovinu vodi se u svakom gradu, svakom parlamentu i svakom svjetskom centru odlučivanja.“, poručio je Bećirović.