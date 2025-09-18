Predložen pritvor za Latifa Osmanovića (40) iz Srebrenika

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Gračanici stavilo prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Latifa Osmanovića (40) iz Srebrenika zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa.

On je osumnjičen da je u noći 11. septembra 2025. godine u Gračanici, na naročito drzak način otuđio vozilo VW Caddy, koje je bilo u vlasništvu jedne firme iz Gračanice. Vozilo je potom premješteno na drugu lokaciju, pri čemu su uništeni dokumenti i uklonjene registarske tablice. Na ovaj način pričinjena je materijalna šteta ovoj firmi u iznosu od oko 12.000 KM, a otuđeno vozilo je pronađeno na području Gračanice.

Istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Gračanica su, u saradnji sa Tužilaštvom, obavili uviđaj i poduzeli sve potrebne istražne radnje u cilju utvrđivanja identiteta osumnjičenog, koji je lišen slobode, obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Radi se o osobi koja je više puta osuđivana za isto ili druga krivična djela iz oblasti imovinskih delikata.