Petak, 19 Septembra, 2025
NaslovnicaSREBRENIKSERVISNE INFORMACIJE

Servisne informacije: Danas prekidi u isporuci vode i struje

By admin
0
425

POLICIJA – Protekla 24 na području Srebrenika bila su potpuno mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 73 pregleda i 1 terenska intervencija, a pacijent je, nakon ukazane pomoći, prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, četiri djevojčica i dva dječaka. U privatnom porodilištu rođen je jedan dječak.

CRVENI KRIŽ – Danas, od 09-12 sati akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Domu kulture u Srebreniku.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci električne energije danas (petak) u naseljima:
Cerik, Dežići, Tutnjevac, Šestići, Špionica Centar, Špionica Srednja i Špionica Polja od 08:30-15:30.

Hodžići, Hrvati, Ibrići, Omerbašići, Panđurište i Vikale od 09:00-15:00 sati.

VODOVOD – Korisnici gradskog vodovodnog sistema danas neće imati vodu u naseljima i ulicama: Ćojluk, Polje, Markuše, Kiseljak, Donji Srebrenik, Mustafići, Dželikani, te ulice: Tuzlanskog odreda, 16. muslimanske brigade, Posavskog odreda, Ahmeta Džanića, Devrtog septembra i Ibrahima Cvike. Vode neće biti od 09 – 15 sati.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčano i toplo vrijeme tokom cijelog dana, s temperaturama koje će se kretati od 7°C u ranim jutarnjim satima do 23°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 5.4 m/s. Padavine nisu predviđene, tako da će dan biti suh. Preporučuje se lagana obuća i odjeća, po mogućnosti sa sunčanim naočalama i šeširom zbog jakog sunca tokom podneva. Nema aktivnih upozorenja za regiju. 7 dana: U narednih 7 dana, vrijeme će biti stabilno i toplo u prvom dijelu, s temperaturama do 31°C u ponedjeljak, a zatim postepeno hlađenje i povećanje vjerojatnosti padavina od utorka nadalje. Najbolji dan za izlet je nedjelja, 21. septembra, jer će biti najtopliji dan (30°C) bez padavina i sa slabim vjetrom. Od utorka očekuju se pljuskovi, posebno u četvrtak i petak, pa je savjetovano nositi kišnu odjeću i čizme u tom periodu. Nema upozorenja za ovih 7 dana. 15 dana: U dugoročnoj prognozi za narednih 15 dana, očekuje se značajno hlađenje i učestalije padavine od druge sedmice, s temperaturama koje će padati na samo 5-6°C krajem septembra i početkom oktobra. Za putovanje, preporučuje se prva sedmica (do ponedjeljka, 22. septembra), jer će tada biti najtoplije i najsušnije vrijeme. Kasnije, od četvrtka, 25. septembra, očekuju se obilniji pljuskovi i hladnije temperature, što može otežati vanjske aktivnosti. Nema upozorenja za ovaj period.
Pratite aktuelnu vremensku prognozu na vremenska prognoza za Srebrenik

Prethodni članak
Predložen pritvor za Latifa Osmanovića (40) iz Srebrenika
Naredni članak
Toplo i sunčano – živa u termometru do 32 °C, evo kakvo nas vrijeme čeka do utorka
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a