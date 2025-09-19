Servisne informacije: Danas prekidi u isporuci vode i struje

POLICIJA – Protekla 24 na području Srebrenika bila su potpuno mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 73 pregleda i 1 terenska intervencija, a pacijent je, nakon ukazane pomoći, prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, četiri djevojčica i dva dječaka. U privatnom porodilištu rođen je jedan dječak.

CRVENI KRIŽ – Danas, od 09-12 sati akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Domu kulture u Srebreniku.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci električne energije danas (petak) u naseljima:

Cerik, Dežići, Tutnjevac, Šestići, Špionica Centar, Špionica Srednja i Špionica Polja od 08:30-15:30.

Hodžići, Hrvati, Ibrići, Omerbašići, Panđurište i Vikale od 09:00-15:00 sati.

VODOVOD – Korisnici gradskog vodovodnog sistema danas neće imati vodu u naseljima i ulicama: Ćojluk, Polje, Markuše, Kiseljak, Donji Srebrenik, Mustafići, Dželikani, te ulice: Tuzlanskog odreda, 16. muslimanske brigade, Posavskog odreda, Ahmeta Džanića, Devrtog septembra i Ibrahima Cvike. Vode neće biti od 09 – 15 sati.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčano i toplo vrijeme tokom cijelog dana, s temperaturama koje će se kretati od 7°C u ranim jutarnjim satima do 23°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 5.4 m/s. Padavine nisu predviđene, tako da će dan biti suh. Preporučuje se lagana obuća i odjeća, po mogućnosti sa sunčanim naočalama i šeširom zbog jakog sunca tokom podneva. Nema aktivnih upozorenja za regiju. 7 dana: U narednih 7 dana, vrijeme će biti stabilno i toplo u prvom dijelu, s temperaturama do 31°C u ponedjeljak, a zatim postepeno hlađenje i povećanje vjerojatnosti padavina od utorka nadalje. Najbolji dan za izlet je nedjelja, 21. septembra, jer će biti najtopliji dan (30°C) bez padavina i sa slabim vjetrom. Od utorka očekuju se pljuskovi, posebno u četvrtak i petak, pa je savjetovano nositi kišnu odjeću i čizme u tom periodu. Nema upozorenja za ovih 7 dana. 15 dana: U dugoročnoj prognozi za narednih 15 dana, očekuje se značajno hlađenje i učestalije padavine od druge sedmice, s temperaturama koje će padati na samo 5-6°C krajem septembra i početkom oktobra. Za putovanje, preporučuje se prva sedmica (do ponedjeljka, 22. septembra), jer će tada biti najtoplije i najsušnije vrijeme. Kasnije, od četvrtka, 25. septembra, očekuju se obilniji pljuskovi i hladnije temperature, što može otežati vanjske aktivnosti. Nema upozorenja za ovaj period.

