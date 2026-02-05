Četvrtak, 5 Februara, 2026
Preinačena presuda Kantonalnog suda u Tuzli optuženom za Ubistvo u pokušaju

Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, u krivičnom predmetu protiv optuženog N.K., zbog krivičnog djela Ubistvo u pokušaju, kojom je optuženi oglašen krivim te mu je izrečena kazna kaznu zatvora u trajanju od dvije godine, preinačena je presudom Vrhovnog suda FBiH u odluci o kazni, tako da se optuženi osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine, čime je ova presuda postala pravosnažna.

Prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je oglašen krivim što je dana 29.11.2018. godine oko 20,30 sati u općini Gradačac, u mjestu Mionica u prostorijama UO „Čitaonica FK Mionica 85“, dok je igrao partiju domina za stolom sa A.H., nakon kraće prepirke istom zadao jedan udarac čakijom u predjelu stomaka, nanijevši mu tom prilikom teške tjelesne povrede.

