Ponovni Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 37. stav (1) Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 4/06, 8/10 i 81/14), Odluke o osnivanju lovišta na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 1/12 i 8/15) i Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sportsko-privrednih lovišta u zakup, te načina vrednovanja ponuda za dodjelu sportsko-privrednih lovišta u zakup na području Tuzlanskog kantona broj: 04/1-21-22-036558/25 od 09.12.2025. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

PONIŠTAVA JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona objavljen u dnevnom listu „Večernji list BiH“, dana 19.12.2025. godine, u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“, broj: 17/25 od 23.12.2025. godine i na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona (www.mpsvtk.gov.ba), te raspisuje ponovni

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona koji možete preuzeti na ovdje