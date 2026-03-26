Preminula žena koja je pala u Miljacku kod mosta Ars Aevi

Na sarajevskom Vilsonovom šetalištu održana je akcija spašavanja ženske osobe koja je pala kod mosta Ars Aevi.

Nažalost, nije preživjela pad. Njeno tijelo je izvučeno iz Miljacke.

Kako je za “Avaz” potvrđeno iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, poziv su primili u 10:17 nakon čega su odmah izašli na teren.

Još uvijek nema informacija o tome kako je došlo do ovog incidenta.
Na ovom području trenutno traju radovi na rekonstrukciji mosta Ars Aevi, koji povezuje Vilsonovo šetalište i Grbavicu. Most je uklonjen, postavljena je skela, a ranije je istaknuto i upozorenje o zabrani prelaska.

