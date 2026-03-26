U 2025. drastičan pad broja vozačkih dozvola, pogotovo kod žena

Analiza broja izdatih i zamijenjenih vozačkih dozvola u periodu od 2023. do 2025. godine pokazuje izražene promjene u ukupnim kretanjima, uz posebno uočljiv trend kod žena.

U 2023. godini izdato je i zamijenjeno 67.987 vozačkih dozvola za muškarce i 34.000 za žene, što ukazuje na značajno veći udio muškaraca.



U 2024. godini dolazi do izraženog rasta kod obje kategorije, pa broj izdatih i zamijenjenih vozačkih dozvola dostiže 133.986 za muškarce i 59.291 za žene.

Međutim, u 2025. godini evidentno je smanjenje ukupnog broja, pri čemu je pad posebno izražen kod žena.



Broj izdatih i zamijenjenih vozačkih dozvola za žene smanjen je na 44.645, što predstavlja značajan pad u odnosu na 2024. godinu.

Kod muškaraca je također zabilježeno smanjenje (na 94.622), ali ono nije toliko izraženo kao kod žena.

Ovi podaci ukazuju na to da, nakon naglog rasta u 2024. godini, dolazi do smanjenja aktivnosti u 2025. godini, pri čemu je intenzitet tog pada izraženiji u ženskoj populaciji.



Uprkos tome, muškarci u sve tri posmatrane godine i dalje imaju veći broj izdatih i zamijenjenih vozačkih dozvola.



(Vijesti.ba)