Danas je Međunarodni dan starijih osoba

Međunarodni dan starijih osoba proglasila je Glavna Skupština Ujedinjenih naroda 14. decembra 1990. godine, da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi.
Proglašenjem međunarodnog dana starijih osoba želi se potaknuti da države starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im učestvovanje u društvu u skladu s njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se od 1991. svake godine 01. oktobra
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu živi približno jedna milijarda ljudi u dobi iznad 60 godina, a daljnja predviđanja ukazuju na porast broja osoba starije dobi (iznad 65 godina) i do dvije milijarde do 2050. godine. Udio osoba starije dobi u svijetu sve je veći pa postaje globalni trend zbog kojeg se sve više mijenjaju društveni i ekonomski odnosi.
Starenje populacije u 21. vijeku postaje javnozdravstveni prioritet jer je starijim osobama potrebno omogućiti što duži životni vijek u dobrom zdravlju. Funkcionalno sposobna i zdrava osoba starije dobi može biti koristan član zajednice i potencijal za prijenos umijeća, vještina i radnog iskustva na mlađu dob.
Tim povodom oglasio se i Crveni križ Grada Srebrenika:
“Danas slavimo životno iskustvo, mudrost, snagu i dobrotu generacija koje su svojim radom, ljubavlju i odricanjem gradile naše porodice i naše društvo.
U Crvenom križu Srebrenik vjerujemo da godine nisu prepreka za aktivan, dostojanstven i ispunjen život. Zato svakodnevno nastojimo biti uz starije osobe – kroz programe podrške, druženja, pomoć i njegu u kući, edukacije, savjetovanje i brojne aktivnosti koje povezuju, osnažuju i vraćaju osmijeh.
Jer briga o starijima nije samo obaveza – to je izraz zahvalnosti i poštovanja prema ljudima koji su nam ostavili najvrjednije što imaju: svoje vrijeme, ljubav, znanje i životno iskustvo.
Neka svaki dan bude prilika da im pokažemo da su važni i da nisu sami.
Sretan Dan starijih osoba”, poručili su iz Crvenog križa Srebrenik.
Danas je Međunarodni dan starijih osoba
Međunarodni dan starijih osoba proglasila je Glavna Skupština Ujedinjenih naroda 14. decembra 1990. godine, da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi.