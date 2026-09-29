Velika zapljena na Kosovu: Pronađeno 97.000 cigareta s markicama BiH i 876 kg duhana

Kako je u utorak priopćeno iz Carine Kosova, akcija je provedena na temelju ranijie prikupljenih operativnih informacija s terena.



U opsežnoj akciji Carine Kosova u Prizrenu zaplijenjeno je 876 kilograma duhana te više od 118 hiljada krijumčarenih cigareta, među kojima je najveći dio, čak 97 hiljada komada, bio s markicama Bosne i Hercegovine, ali bez zakonom propisanih markica Republike Kosovo.

Uz cigarete iz Bosne i Hercegovine, jedinice Sektora za borbu protiv krijumčarenja u nekoliko su prizrenskih skladišta zaplijenile i 21 hiljadu cigareta marke “Marble” bez ikakvih trošarinskih markica, kao i 791 kilogram pakiranog te 85 kilograma nepakiranog usitnjenog duhana.

Jedna osoba uhapšena

Kako je u utorak priopćeno iz Carine Kosova, akcija je provedena na temelju ranijie prikupljenih operativnih informacija s terena.

Na mjesto događaja odmah su izišli istražitelji Carine Kosova i dežurni tužitelj. Osoba odgovorna za skladišne prostore u kojima je nelegalna roba pronađena odmah je uhapšena te joj je, po nalogu tužitelja, određen pritvor.

Sva zaplijenjena roba prevezena je i smještena pod carinski nadzor, dok se istražni postupak nastavlja u bliskoj saradnji s nadležnim tužiteljstvom, stoji u priopćenju.