Danas je Međunarodni dan nenasilja

Danas obilježavamo dan koji nas podsjeća na snagu mira, razumijevanja i dijaloga.

Međunarodni dan nenasilja ustanovljen je u čast rođenja Mahatme Gandija, vođe pokreta za nezavisnost Indije i simbola nenasilnog otpora u cijelom svijetu.

Nenasilje nije samo odsustvo fizičkog nasilja – to je način razmišljanja, govora i djelovanja utemeljen na poštovanju, toleranciji i ljudskom dostojanstvu.

U vremenu podjela i nesuglasica, podsjetimo se koliko su važni empatija, solidarnost i mirno rješavanje konflikata.

Birajmo mir i razumijevanje.

Ujedinjene nacije ukazuju da i pojedinci svojim svakodnevnim ponašanjem mogu doprinijeti mirnijem i sigurnijem društvu.

To podrazumijeva mirno rješavanje sukoba kroz razgovor, odbacivanje govora mržnje, poštovanje drugih, prijavljivanje zlostavljanja i uznemiravanja te suprotstavljanje diskriminaciji i nejednakosti.

Poseban značaj ima odgovorno ponašanje na internetu i društvenim mrežama. Prije dijeljenja sadržaja važno je provjeriti informacije i razmisliti može li objava nekome nanijeti štetu ili dodatno podstaknuti netrpeljivost.

Poruka Međunarodnog dana nenasilja jeste da se nasilje može spriječiti, ali da to zahtijeva djelovanje institucija, obrazovnog sistema, porodica, zajednica i pojedinaca.

“Nenasilje je oružje snažnih.” Mahatma Gandi